Poslavlja se modri oblaček, ki je spremenil komuniciranje na daljavo

Verjetno je večina, če že ne uporabljala, pa vsaj slišala za program skype. Ta digitalna inovacija je spletno komuniciranje naredila dostopno vsem – omogočala je brezplačne klice, poslovne sestanke na daljavo in povezovanje družin po vsem svetu. Njegova prepoznavna modra ikona in značilni zvok dohodnega klica sta postala simbol nove dobe, v kateri so se razdalje zmanjšale, povezovanje pa je postalo preprostejše kot kdaj prej.

A časi so se spremenili. Programu skype so uporabniki začeli obračati hrbet, njegova priljubljenost je upadala, tekmeci pa so ga z boljšo uporabniško izkušnjo postopoma izrinili. Ko je pandemija leta 2020 sprožila eksponentno rast videosestankov, so ljudje množično prehajali na zoom in microsoft teams. Programu skype ni uspelo dohajati teh sprememb. Microsoft je nedavno naposled sprejel odločitev, da ga bo ugasnil, uporabnike pa preusmeril na svoje teamse.