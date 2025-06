Ne diploma, naučite se umetne inteligence ali pa boste ostali zadaj

Diploma z ugledne univerze, leta izkušenj in strokovno znanje. Nekoč so bili to stebri zanesljive kariere in vstopnica v varen srednji razred. Danes so za naraščajoče število ljudi postali zgolj postavka v življenjepisu, s katero se potegujejo za dela, kot je vnašanje podatkov ali pomoč strankam. Globalni trg dela namreč doživlja tih, a tektonski premik, v katerem se obljuba o delu na daljavo spreminja v past – past dela pod lastno izobrazbo.

Na ta skrb vzbujajoč trend je v svoji obsežni analizi opozorila platforma Global Work AI. Kot poroča spletni portal TechRadar, so podatki več kot petih milijonov njihovih uporabnikov razkrili paradoks: čeprav ima kar 62 odstotkov iskalcev zaposlitve visokošolsko izobrazbo, aktivno iščejo dela, za katera so močno prekvalificirani. V tej zanki so se najpogosteje znašli milenijci in starejši pripadniki generacije Z, stari med 25 in 40 let, še posebej ranljivi pa so se izkazali strokovnjaki na sredini svoje karierne poti.

Pojav poganja tako imenovana »digitalna delovna migracija«. Strokovnjaki iz držav z nižjimi dohodki svoje znanje in veščine, predvsem angleščine, izkoriščajo za delo na daljavo v bogatejših državah. Primer, ki ga navaja TechRadar, je zgovoren: izkušen zobozdravnik v Nigeriji lahko doma zasluži manj kot 400 dolarjev mesečno, medtem ko mu lahko delo vnašalca podatkov za ameriško podjetje prinese več kot 4000 dolarjev mesečnega zaslužka. S tem sicer rešujejo svojo eksistenco, a hkrati pristajajo v začaranem krogu, ki razvrednoti njihovo izobrazbo.

Vaši starši so živeli v drugem svetu. Diploma danes ne pomeni več varnosti. FOTO: Delo UI

Ta poplava prekvalificiranih strokovnjakov ni naključje, temveč simptom globlje spremembe, ki jo je v svojem poročilu »AI Jobs Barometer« za leto 2025 osvetlila svetovalna hiša PwC. Kot povzema televizija CNBC, umetna inteligenca povzroča, da znanje in veščine, ki jih potrebujemo za uspeh, zastarevajo z vrtoglavo hitrostjo. Na področjih, ki so umetni inteligenci najbolj izpostavljena, se potrebna znanja spreminjajo kar za 66 odstotkov hitreje kot drugje. »Vse bolj postaja pomembno, kaj znaš narediti danes, in ne, kaj si študiral v preteklosti,« so zapisali avtorji poročila.

Joe Atkinson, globalni direktor za umetno inteligenco pri PwC, ob tem za CNBC poudarja, da se izobraževanje seli iz predavalnic na splet. Nenehno učenje postaja nujen pogoj za preživetje. »Ne smemo se bati tehnologije, moramo jo sprejeti,« pravi. »Kdor se danes ne počuti, kot da nenehno lovi priključek, verjetno ni pozoren.« Kljub temu opozarja, da formalna izobrazba ohranja svojo vrednost pri razvoju kritičnega mišljenja – veščine, ki je stroji (še) ne morejo nadomestiti.

Medtem ko se posamezniki spopadajo z razvrednotenjem znanja, se na drugi strani podjetja soočajo z lastnimi izzivi. Kot v svoji analizi ugotavlja Forbes, so se mnoga vodstva podjetij prenaglila z uvajanjem umetne inteligence, saj so v njej videla le orodje za povečanje produktivnosti in zmanjšanje števila zaposlenih. A sanje o učinkovitosti so v praksi pogosto trčile ob realnost. Raziskava Univerze v Chicagu iz letošnjega leta je pokazala, da klepetalni roboti niso bistveno vplivali na produktivnost, so pa močno znižali moralo zaposlenih. Ti so se znašli v absurdnem položaju, kjer porabijo več časa za popravljanje napak umetne inteligence, kot bi ga porabili za delo samo.

V dobi umetne inteligence formalna izobrazba izgublja veljavo, saj se zahtevane veščine na nekaterih področjih spreminjajo s 66-odstotno hitrostjo. FOTO: Delo UI

Uspešna podjetja zato, kot piše Forbes, ubirajo drugačno pot: namesto avtomatizacije in odpuščanja vlagajo v izobraževanje obstoječih zaposlenih. Zmaga ni v tem, da stroj nadomesti človeka, temveč da človek s pomočjo stroja ustvarja bolje in bolj inovativno.

V tej novi realnosti postaja nasvet milijarderja Marka Cubana, ki ga povzema portal GOBankingRates, skoraj ultimativno pravilo za preživetje: »Učite se umetne inteligence ali pa boste ostali zadaj«. Njegovo sporočilo je jasno: UI ni več domena peščice tehnoloških navdušencev, ampak temeljno orodje za uspeh v praktično vseh panogah. Njegovi nasveti so preprosti: igrajte se z orodji, kot sta ChatGPT in Claude, glejte spletne vodiče, sledite strokovnjakom in se nenehno izobražujte.

»Učite se umetne inteligence ali pa boste ostali zadaj« je o tem dejal Marc Cuban. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Prihodnost je tu in z njo nova pravila igre, saj diploma in stalna zaposlitev očitno izgubljata svojo veljavo. To odpira ključna vprašanja: Kaj nadomešča stara zagotovila in ali se varnost res seli v nenehno učenje? Smo priča rojstvu nove delovne svobode ali zgolj digitalnega prekariata, ki briše meje med delom in zasebnostjo? In nenazadnje, kakšna je vloga države ter izobraževalnega sistema v svetu, kjer postaja usoda prekvalificiranega strokovnjaka nova normalnost?