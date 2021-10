Ruska filmska ekipa znova na trdnih tleh

Po 12 dnevih bivanja na Mednarodni vesoljski postaji, kjer so posneli kadre za celovečerni ruski film Izziv, so se igralka Julija Peresild in režiser Klim Šipenko ter kozmonavt Oleg Novicki srečno vrnili na Zemljo. Kapsula sojuz-18 je tri ure po slovesu na postaji pristala v puščavi v Kazahstanu.

Novicki je bil v vesolju 191 dni, v zadnjih dneh odprave se je prelevil še v igralca. Zaigral je bolnega kozmonavta, ki mu je življenje reševala kirurginja, ki jo je odigrala Perselidova. Pri snemanju sta kot igralca sodelovala še kozmonavta Pjotr Dubrov in Anton Škaplerov, ki je igralko in režiserja spremljal v sojuzu, s katerim so 5. oktobra pripotovali na postajo.

Ruska vesoljska agencija je filmski projekt predstavila novembra 2020, kmalu potem ko se je začelo govoriti, da želi v vesolju film snemati tudi ameriški igralec Tom Cruise. Za zdaj ni znano, kdaj oziroma ali sploh bo odpotoval na postajo. 37-letna ruska igralka je vlogo dobila med 3000 prijavljenimi, postala je prva profesionalna igralka v vesolju, med njenim bivanjem je v vesolje – sicer precej nižje na višino okoli 100 kilometrov, postaja kroži na višini okoli 400 kilometrov, odpotoval še William Shatner, legendarni Kapitan Kirk iz serije Star Trek. Bil je član posadke drugega turističnega poleta podjetja Blue Origina.

Klim Šipenko pa se je med drugim podpisal pod ruski znanstveno fantastični film Saljut 7, ki delno temelji na resnični odpravi leta 1985 na istoimensko vesoljsko postajo.

Ruski režiser Klim Šipenko je tokrat na postaji posnel kadre za film Izziv. FOTO: Roscosmos/Reuters

Podaljšana odprava

Na krovu postaje so zdaj ostali Francoz Thomas Pesquet, kozmonavta Škaplerov in Dubrov in ameriški astronavti Shane Kimbrough, Megan McArthur in Mark Vande Hei ter Japonec Aki Hošide. Vande Hei in Dubrov sta bila predvidena za povratek s sojuzom-18, a so jima podaljšali bivanje še za pol leta. Tako bosta v vesolju skupno kar leto dni, vesoljske agencije podaljšujejo odprave nekaterim astronavtom, da bi dobili čim boljši vpogled, kaj se s človeškim telesom in umom dogaja pri daljšem bivanju v breztežnosti. Potovanja na Luno ali Mars bodo namreč precej daljša od pol leta, kolikor astronavti običajno bivajo na Mednarodni vesoljski postaji.