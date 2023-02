V pričakovanju novega albuma Jimija Hendrixa

V nadaljevanju preberite:

Umetna inteligenca na področju glasbe je omogočila nekatere zanimive projekte, ki jih sicer ne bi mogli uresničiti. Med njimi je ABBA Voyage, računalniško generirana »vrnitev v živo« legendarne švedske pop zasedbe. Ali pa projekt The Lost Tapes of the 27 Club, kjer so ustvarili nove pesmi v slogu Jimija Hendrixa, Jima Morrisona in Kurta Cobaina, kar ima pač svojevrstno eksperimentalno vrednost. Tudi ne manjka solidnih glasbenikov, ki ta orodja uporabljajo zelo domiselno, recimo Benoit Carré in Holly Herndon. Vendar se utegnejo zadeve razvijati precej drugače. To kaže poplava takšnih in drugačnih skladb, generiranih z aplikacijami umetne inteligence, na družbenih omrežjih, predvsem tiktoku. Nadobudni »glasbeniki« z generatorji glasbe na splet pošiljajo svoje domislice, v katerih oponašajo zvezdnike, trenutno so v tem smislu najbolj popularni Bad Bunny, Ariana Grande in Billie Eilish.