Večna lepota in znanstvena slepota

»Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, nanj odpade več kot 25 odstotkov teže vseh beljakovin. Njegova glavna naloga je, da daje oporo tkivom in organom, pomaga pri ohranjanju oblike ter jim v kombinaciji z drugimi snovmi zagotavlja trdnost in moč. Nekateri organi so s kolagenom še posebej bogati, eden izmed njih je koža – kolagen v njej predstavlja kar do 80 odstotkov teže vseh beljakovin,« pojasnjuje dr. Katja Žmitek z Inštituta za kozmetiko na Visoki šoli za storitve. Kmalu po 30. letu začne biosinteza kolagena v telesu upadati.



Ali je dodajanje kolagena prehrani učinkovito? Ali nas bo kolagen pomladil? Ali je poimenovanje »veganski kolagen« ustrezno? Kako je z nadzorom, ki ga izvaja zdravstveni inšpektorat? Ali je potrebna previdnost pri nakupu takšnih prehranskih dopolnil?