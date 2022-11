Webb odkriva galaksije mladega vesolja

Teleskop James Webb so v vesolje poslali ravno zato, da bi pogledal daleč daleč v preteklost, da bi tako razkril, kakšne so bile prve zvezde in prve galaksije, ko je bilo vesolje staro le nekaj sto milijonov let. In to nalogo, kot so objavili pri Nasi in Esi, za zdaj opravlja z odliko. Predstavili so namreč znanstvene rezultate opazovanj, ko je teleskop uzrl zelo svetle galaksije, do zdaj skrite našim očem, ena izmed teh se je oblikovala samo 350 milijonov let po velikem poku.

Rezultate morajo zdaj še dodobra pretresti, da bodo dokazali njihovo verodostojnost, vendar pa astronomi pravijo, da je Webb morda odkril najbolj oddaljeno galaksijo, pred tem je imela rekord galaksija, ki jo je opazil Hubble, oblikovala pa se je le 400 milijonov let po začetku vsega.

Študija, objavljena v reviji Astrophysical Journal Letters, opisuje dve svetli galaksiji, ena naj bi se oblikovala 350 milijonov, druga pa 450 milijonov let po prapoku pred 13,8 milijarde let. Znanstvenike preseneča izjemna svetlost galaksij, ki so bolj sferične in precej manjše od Galaksije, sicer pa se v galaksijah iz prahu in plinov zelo hitro rojevajo nove zvezde. Astronomi menijo, da so bile prve galaksije svetlejše, kot bi pričakovali, to pa seveda pomeni, da jih bodo lažje odkrili v novih opazovanjih.

»Vesolje nas je znova presenetilo. Te zgodnje galaksije so nenavadne v zelo veliko pogledih,« je dejal Tommaso Treu z Univerze v Kaliforniji v Los Angelesu.

Webb je opazoval jato galaksij Abell 2744, takšne jate delujejo kot povečevalno steklo in razkrijejo objekte za njimi. Tako sta se pokazali galaksiji, stari le 350 milijonov (številka 2) in 450 milijonov (številka 1), ki nista del jate, gledano od začetka vesolja, ki šteje 13,8 milijarde let. Galaksiji sta v primerjavi z našo zelo majhni. FOTO: NASA, ESA, CSA, T. Treu (UCLA)

»Navdušeni smo bili, da smo odkrili najbolj oddaljeno svetlobo, in to le nekaj dni zatem, ko je Webb poskrbel za prve podatke,« je dodal Rohan Naidu s harvardskega centra za astrofiziko. Gre za galaksijo, imenovano GLASS-z12 z rdečim premikom 12,5 (večji kot je premik svetlobe proti rdečemu spektru svetlobe, bolj je objekt oddaljen od opazovalca). Pred tem je za najbolj oddaljeno galaksijo veljala GN-z11 z rdečim premikom 11,1, ki je nastala 400 milijonov let po velikem poku, leta 2016 sta jo odkrila teleskopa Hubble in Keck.

Povečava obeh odkritih galaksij (na levi sliki je galaksija, ki je bolj oddaljena od nas). FOTO: ESA, NASA, CSA, STScI/AFP

Jane Rigby, projektna znanstvenica pri Webbu, je pojasnila, da so te galaksije že zunaj območja, ki ga Hubble, ki vesolje opazuje v vidnem spektru svetlobe, še lahko vidi, precej večji Webb, katerega opazovanja temeljijo na infrardečem spektru, pa lahko prodre še globlje. Webb je stal okoli devet milijard evrov, medtem ko je Hubble v orbiti okoli Zemlje, je Webb od planeta oddaljen 1,5 milijona kilometrov in kroži v točki L2.