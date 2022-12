Ali je med vadbo priporočljivo piti vodo?

Znanje fiziologije napora in poznavanje delovanja prebavil v mirovanju in med telesno aktivnostjo je izhodišče, na katerem temeljijo priporočila za vnos tekočine med vadbo oziroma tekmovanjem in kasneje, ko se posameznik regenerira. Ustrezna hidracija pripomore k optimalnemu zdravju in zmogljivosti. Težave se mnogokrat pojavijo že v mirovanju, ko s primernim vnosom tekočine vzdržujemo skoraj 60 odstotkov naše telesne mase.

Odraslo telo je namreč večinoma sestavljeno iz vode. Med telesno aktivnostjo se potrebe po tekočini zaradi več razlogov povečajo, in če ne sledimo osnovnim priporočilom preskrbe telesa z vodo, se začne prilagajati na zmanjšani vnos.

Posledice so številne in večinoma neugodne. Regeneracija po naporu je slabša, v stiski so organski sistemi, kot so srčno-žilni, ledvice in mehur, prebavila, hormonski sistem se odziva, kot da je v stresu (in je!), tudi možgani v stanju dehidracije ne delajo najbolje.

Strokovnjaki svetujejo, da je treba vodo piti pred, po in med samim treningom. Človeško telo je sestavljeno iz več kot 70 odstotkov vode in brez vsakodnevne ustrezne hidracije telo ne more delovati, piše Eatthis. Nezadosten vnos vode lahko povzroči številne zdravstvene težave, kot so dehidracija, žolčni kamni in prebavne motnje. Voda pomaga ohranjati normalno telesno temperaturo in zagotavlja zaščito hrbtenice in tkiv.

Med vadbo pomaga ohranjati koncentracijo glukoze v krvi in ​​izboljša čas okrevanja. Zato bi morali biti športniki in rekreativci pred vadbo dobro hidrirani ter med vadbo in po njej piti dovolj tekočine, da bi uravnovesili izgubo vode v telesu, poudarjajo strokovnjaki.

Najboljši način, da preverite, ali dnevno spijete dovolj vode, je, da ste pozorni na barvo svojega urina. Če je barva svetlo rumena ali brezbarvna, pomeni, da imate v telesu dovolj vode, če pa je barva temno rumena ali zlata, je znak, da morate takoj začeti piti več vode.