Boks kot odlična rekreacija

Boks je od nekdaj veljal za trd in naporen šport. Če govorimo o tekmovalnem boksu, lahko temu pritrdim. Vendar boks ni le tekmovalno naravnan.

Zadnje čase, lahko rečem že nekaj let, je vse bolj priljubljen kot aktivna in intenzivna oblika športnega treninga. Pojavljajo se različne oblike boksa, povezane z vajami z lastno težo ali z utežmi.

Rad bi vam predstavil klasični boks, povezan z osnovnimi vajami s svojim telesom. Osnova takega treninga in rdeča nit je klasični boks, kar pomeni, da je v treningu veliko prvin pravega boksa. Tehnika se osvaja postopno, vse se začne s posameznimi udarci, pozneje se vajam dodajo različne kombinacije in serije udarcev. Trdni temelji se začnejo graditi pri tako imenovanem shadow boksu (šado boks – boks s svojo senco).

Dober trener bo vestno popravljal in usmerjal vadečega k izboljševanju tehnike. V osnovi pri boksu poznamo tri udarce: direkt, kroše in aperkat. Kljub temu da gre za udarjanje le s temi tremi udarci, se učenje boksa ali izpopolnjevanje posameznih prvin praktično nikoli ne konča. Ves čas se lahko učimo in izpopolnjujemo, lahko pa pridemo do neke stopnje in pri osvojeni tehniki ostanemo in potem dajemo večji poudarek intenzivnosti treninga.

»Shadow« boks je lahko na začetku nezabaven, a s časom, ko osvojimo posamezne tehnike, postane rutina, ki je zanimiva in polna novih izzivov. Temu boksu lahko pozneje za popestritev dodamo ročke v obliki uteži. Teža teh uteži se giblje okoli kilograma, s to obliko »šado« boksa obtežimo roke in celo telo privajamo na udarjanje z obremenitvijo. Ker izvajamo tehniko posameznih udarcev z obremenitvijo, se tudi tehnika malo spreminja in dopolnjuje. Tako pridobivamo tudi vzdržljivost rok in ramen.

Razgibanost začetnega dela treninga obogatimo s poskoki s kolebnico. Kolebnica je enostaven pripomoček, ki precej izboljša mehkobo gibanja, premikanje nog po prostoru in kondicijo. Tudi pri kolebnici nam dolgoročno ne zmanjka izzivov, kako preskakovati vrvico. V dobri šoli boksa se namenja veliko pozornost tudi načinu skakanja in izboljševanja posameznih poskokov, s tem pa se izboljšujejo prej omenjena mehkoba in premikanje nog ter kondicija.

Igra v paru, za tehniko in sprostitev

Osrednji del treninga rekreativnega boksa je izvajanje različnih tehnik v paru. Ker gre v tem delu za nadzorovano izvajanje posameznih udarcev, je to popolnoma varna oblika rekreacije. V paru lahko izvajamo posamezne udarce, kombinacije in serije v nasprotnikove rokavice, lahko tudi v fokuserje (rokavice s ploskim spodnjim delom, ki so tarča za udarce), ki so za izboljševanje tehnike načeloma bolj priročni. Po fokuserjih lahko udarjamo tudi z večjo silo, kar pomeni tudi večjo porabo energije in kalorij ter več stresa.

Del izvajanja tehnik v paru je tudi preigravanje različnih situacij, tako da se prek igre na zabaven način osvojijo vse prvine pravega boksa. Tukaj se proces učenja skozi igro v resnici nikoli ne konča, saj lahko vedno dodamo kakšen popravek k svojemu izvajanju. Prava šola boksa daje velik poudarek sproščenemu in nadzorovanemu udarjanju. Pri takem delu ni nobene bojazni pred poškodbami, je pa zagotovljen visoka raven dela in hitro napredovanje v tehnikah boksa. Na tej ravni se lahko dela v različnih skupinah, ki so lahko tudi mešane po starosti in spolu.

Kako poje vreča

Osrednjemu delu treninga lahko dodamo tudi trening na različnih boksarskih rekvizitih. Osnovni boksarski pripomoček je boksarska vreča. Na njej lahko izvajamo nadzorovane udarce ali udarce na vso moč. Izvajanje posameznih udarcev lahko povezujemo v kombinacije in serije. Možnosti različnega udarjanja serij nam tudi tukaj ne zmanjka, ponavadi nam prej zmanjka kondicije, saj je ta del treninga zelo naporen. Udarjanje po vreči ustvarja poseben zvok, kar zelo doda k ambientu treninga. Tudi boksarske vreče so lahko različnih velikosti, ene so namenjene silovitemu udarjanju, druge pa poleg udarjanja tudi gibanju in izmikanju telesa.

Raznolikosti izbire vaj na boksarskem treningu nam ne zmanjka. V dobro opremljenih telovadnicah so na voljo tudi drugi boksarski rekviziti, kot so boksarske žoge na elastiki in hruške na platformi. Ti rekviziti so namenjeni izboljševanju ritma, odzivnosti in kondicije, ki pa je nikoli ni dovolj.

Raznolike vaje za moč

V sklopu treninga so obvezne tudi vaje za moč, ki se v skupini ponavadi izvajajo z lastno težo. Lahko se izvajajo kot posamezna vaja, lahko pa v obliki krožnega treninga, to pomeni, da se vsak časovni interval menja vaja. Posamezne vaje si vsak posameznik prilagodi, smiselno pa je, da te vaje zajemajo krepitev vseh glavnih mišic telesa. Na koncu treninga se ponavadi na hitro obnovi mehkoba gibanja s »šado« boksom in opravi raztezanje glavnih mišičnih skupin.

* * *

Boks se ne imenuje po naključju plemenita umetnost. Ker so pravila točno določena in gre za spoštovanje do nasprotnika, lahko to umetnost izkusimo tudi pri rekreativnem boksu. Ta oblika je sicer manj aktivna kakor tekmovalni boks, a vseeno dovolj, da je vadba zabavna in visoko intenzivna. S treningi boksa lahko precej vplivamo tudi na samopodobo, saj lahko skozi boks preoblikujemo osebnost v pozitivni smeri. Pridobimo lahko veliko samozavesti in odločnosti za nove življenjske podvige.

Predvsem pa se notranje umirimo in nam NIKOLI NE PADE NA PAMET, DA BI SVOJE ZNANJE UPORABILI KJE DRUGJE KAKOR V RINGU.