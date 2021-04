Boks znanja širimo preko spleta

Boks je plemenita veščina, ki je v našem prostoru vse bolj prepoznavna in priljubljena. Ker je to odlična vadba, pri kateri porabimo veliko kalorij in sprostimo odvečni stres, je njena priljubljenost logična posledica.Boksarske treninge načeloma izvajamo v skupinah ali individualno s trenerjem, ki nas usmerja v pravilno izvedbo posameznih tehnik in pozneje v različne druge procese treningov boksa. Ker verjamemo, da je kljub temu pravilu veliko samoukov, ki bi se radi spoznali z osnovami tega športa, bomo predstavili osnove boksa za začetnike. Pogledali bomo gard oziroma osnovni boksarski položaj, vse posamezne udarce in osnove premikanja ...​​Vsak šport ali veščino vedno gradimo na temeljih. Boljše temelje, ko postavimo bolje gradimo osnove in nadaljnje korake. Tako je tudi pri boksu.V okviru Boksarske akademije razvijamo boks kot šport in veščino. V spodnjem posnetku vam predstavljamo osnove boksa; kako se postaviti v gard, kako se linijsko premikati in kako pravilno izvajati levi in desni direkt.