Če predolgo časa premalo jemo

Kaj je prenizka energijska razpoložljivost?

Da bi zaščitili športnike in njihovo zdravje, je pomembno, da te dolgoročne posledice prenizke razpoložljivosti energije preprečimo, torej boj proti nastanku problema. FOTO: Shutterstock

O tem se je razpisalo Švicarsko društvo za športno prehrano, mi objavljamo le povzetek. Zdravje športnikov mora biti glavna prednostna naloga. S prehranskega vidika to vključuje uživanje pravih hranil glede na trening in energijske potrebe. Vendar se pogosto zgodi, da športniki ne porabijo dovolj energije ali porabijo več energije, kot jo vnesejo.To se lahko zgodi iz različnih razlogov, kot so razpoložljivost hrane, izguba teka ali zmanjšan vnos zaradi namernega hujšanja. Motnje hranjenja so lahko tudi vzrok in so pogoste pri športu, zlasti tam, kjer je pomembna telesna masa, in estetskem športu (npr. drsanje na ledu, ritmična športna gimnastika), pa tudi pri vzdržljivostnih športih ali športnicah. Razlogi za nastanek prehranjevalnih motenj so zapleteni in večplastni, in to je izredno obsežna tematika.Tokrat gre bolj za opis vplivov na zdravje prenizke razpoložljivosti energije.Kot smo že omenili, se razpoložljivost energije izračuna tako, da se energija, porabljena med treningom, odvzame od energije, dobavljene ves dan, in se deli z maso brez maščob. To grobo nakazuje, koliko energije ima telo na razpolago za vzdrževanje svojih fizioloških telesnih funkcij (npr. proizvodnja hormonov, kostna gostota, kardiovaskularni sistem itd.).Če je ta glede na maso brez maščob izredno nizka, se to imenuje prenizka razpoložljivost energije ali v tehničnem žargonu sindrom RED-S (Relativno pomanjkanje energije v športu). Če je torej razpoložljivost energije v telesu dlje časa (na primer nekaj tednov) prenizka, ima telo na voljo premalo energije, da tako telo kot njegove funkcije ostanejo zdrave. Gostota kosti se lahko poslabša. In v najslabšem primeru povzroči zlom zaradi utrujenosti.Lahko se pojavijo tudi hormonske motnje in ne nazadnje imajo ženske pogosto nepravilne menstruacije. Lahko nastanejo tudi motnje prebavil, depresija ali bolezni srca in ožilja. Za športnike to pomeni povečanje tveganja za poškodbe in okužbe, zmanjšanje zmogljivosti in mišične moči in zmanjšanje sposobnosti okrevanja.To na koncu vodi do zmanjšane zmogljivosti za kakovostno vadbo in oslabljen razvoj zmogljivosti.Da bi zaščitili športnike in njihovo zdravje, je pomembno, da te dolgoročne posledice prenizke razpoložljivosti energije preprečimo, torej boj proti nastanku problema. Zdravje športnikov lahko trajno spodbujamo z rednimi športnimi zdravniškimi pregledi z vključitvijo interdisciplinarne mreže strokovnjakov, kot so športni fizioterapevti, športni psihologi in svetovalci za športno prehrano. Uporaba načel športne prehrane lahko zagotovi tudi optimalno oskrbo z energijo pred, med in po vadbenih enotah.Če še vedno obstaja relativni primanjkljaj energije, lahko ta interdisciplinarna mreža sodeluje s športnikom v podporo terapiji.