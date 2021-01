Javno življenje banane

Banano za predsednico!

Banane na zahodnem tržišču so skoraj izključno sorte Cavendish. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Dobra kot zlato

Pojej jo, čeprav je lahko tvoj BRAT

Če imate alergijo na lateks, bi lahko imeli tudi reakcijo na banane. FOTO: Shutterstock

Kolegica pri vadbi

Aktivna udeleženka zajtrka prvakov

Banana je užiten sadež, botanično je to jagoda. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Ko ravno govorimo o njej ...

Na drevesih jih ne boste našli

Bananasplit

Povezava lateks-banana

Z bananami v Evropo pogosto pripotujejo nenadejani gostje. Foto Lindrik Getty Images/istockphoto

Domače zdravilo

Sama doma

Ja, spominja na polmesec. Pol mesec ni polniti ni to 15 dni in še včasih kakšna ura gor, polmesec je v obliki srpa odrezana luna. Srpa brez kladiva, izjemoma. Ok?Banana, kot jo poznamo, je lahko polmesec, vsaj v naših krajih. Ni veliko sadežev, ki imajo tako svoja skrivna kot javna življenja. In ki nastopajo tako v šalah kot žaljivkah - oboje je za ljudi z močnimi želodciKako pa banana vpliva na naš želodec? In: se lahko o njej naučimo kaj takega, česar doslej nismo vedeli?Ne boste vedeli, če ne boste prebrali do konca, in po naše ni nič narobe, če vas k branju povabimo z novim domovinskim reklom: Za domovino in zdravje - z banano naprej! Pravzaprav: za svet in zdravje in posel: z banano naprej. Banane so namreč po pridelani količini četrto živilo na svetu, po pšenici, rižu in mleku.Ta čudoviti in vsestransko uporaben in tako pogosto omenjan in opevan rumen sadež je sicer v resnici prva superhrana, o kateri smo kadarkoli govorili. Banana je bogata je z vlakninami, da se počutimo siti, in z vitamini, ki telesu dobro denejo.Američani po bananah rijejo prav zaradi vitaminov, in, samo povemo, da jih na leto pojedo več kot 27 kilogramov - kar pomeni približno 90 banan. To je več kot pomaranč in jabolk skupaj.Tudi v Sloveniji nismo od muh: v sijajnem slovenskem podjetju so imeli pred več leti izjemno razsvetljenega in izobraženega prvega moža, ki je vedel, kar je zdravo - zato si je vsak dan naročal šope banan. Tako dobre so bile, da sta jih s partnerico imela dovolj še za domov. Ne vemo točno, če jih nista dobila še za odpravnino ... Če niso bile tisto zimske gume za avto ...Tudi to je ta neverjetna dvojnost banane; ko jo vidimo, se kot dobro spomnimo na vse, kar je v njej, na oni temni strani banane, tako rekoč v njeni senci, pa vidimo ona dva nesrečnika iz stavka nazaj. Dualizem po bananino.Kakovostna in velika banana je dolga približno 20 do 23 centimetrov. Pohvali se lahko, da vsebuje približno 120 kalorij in 490 miligramov kalija. To je 19-odstotkov dnevnih potreb ženske po kaliju in 15-odstotkov za moške; je hranilo, s katerim lahko iz telesa odstranimo natrij iz telesa in sprostimo stene krvnih žil, kar pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka.Ta zlati sadež je tudi kakovosten vir vitamina B6, kar je bistvenega pomena na naša imunski in živčni sistem, pa tudi za možgane. Kdor jih ima, seveda. Včasih se nam zdi, da jih nekateri ljudje nimajo med serijsko opremo.Banane prispevajo črko B v ime, ki opisuje lahko prebavljivo prehrano BRAT. Zdravniki pogosto priporočajo uživanje banan, riža, jabolčne omake in toasta, kadar se borite proti driski ali bolečinam v trebuhu. Banane namreč v črevesju sprožijo nastajanje sluzi, kar pomaga zaščititi želodčno sluznico pred kislino, ki lahko sproži zgago, slabost ali karkoli drugega, kar lahko povzroči motnje.BRAT? Zadeva si zasluži pojasnilo: dieta oziroma način prehrane BRAT je sestavljen iz mehke hrane z malo vlakninami in jo pogosto priporočajo za zdravljenje želodčnih težav, prebavnih bolezni in driske. Včasih so pediatri predpisovali prehrano BRAT za dojenčke, ki imajo drisko.Kaj je skupnega naštetimi živilom? Vsa so mehka in načeloma neproblematična za želodec. Če si jih privoščite po slabosti, bruhanju in driski, se boste morda hitreje počutili bolje.Če je prehrana BRAT lahko za kratek čas koristna, pa dolgoročno uživanje tako nizke vsebnosti prehranskih vlaknin, beljakovin in maščob pomeni tveganje za zdravje!.Torej, na kratko: dieta BRAT je načrt prehranjevanja z nizko vsebnostjo vlaknin in z lahko hrano, ki se uporablja za zdravljenje želodčnih bolezni. Čeprav je to koristno za krajše trajanje, pa obstaja tveganje, povezano z dolgotrajno uporabo te diete.Samo povemo, da se ne boste brez potrebe napalili nad kratico.Če bi priporočili BRAT, bi nas s komoto poimenovali, da smo populistično trobilo, kot nas je pred kratkim neki naš navijač. Slava mu, saj jo - slavo - zares potrebuje.Raziskava, ne prav obsežna: v študijo je bila vključena skupina kolesarjev, ki so pred 74-kilometrsko vožnjo pojedli banano, in druga skupina, v kateri so pred vožnjo zaužili športno pijačo. Po vožnji so krvne preiskave pri preiskovancih pokazale, da so bili znaki vnetja, celičnih poškodb in imunske funkcije enaki tako pri tistih, ki so pojedli banano, kot pri tistih, ki so pili športno pijačo, ki nadomešča elektrolite.Banane so super zvezda tudi, ko govorimo o zajtrku. Arašidovo maslo in toast iz banan sta priljubljena jutranja jed. Njihova naravna sladkost lahko pripomore tudi k zmanjšanju trpkosti jogurta ali pri lažjem pokušanju vroče ovsene kaše. Ljudje jih tudi radi narežemo na žita. Smutiju pa dodajo ravno pravo kremasto strukturo.Ta, tako rekoč prenosen sadež, ki ga lahko držimo v roki, je že samo po sebi odličen zajtrk tudi na poti. Banana to go. Banana za na pot.Zajtrk prvakov ali Zbogom plavi ponedeljek (1973), je knjigamlajšega, ameriškega pisca romanov, satirika in likovnega umetnika.V knjigi pisatelj namreč naivno, neprizadeto in poenostavljeno (p)opisuje planet Zemljo, pri čemer se vse (narejene) bebavosti izkažejo za šokantne lucidnosti, neizprosno naperjene v kritiko bizarne, apokaliptične, rasistične, fašistične in ekološko zastrupljene družbe, v kateri živimo, je zapisala o knjigi pred enajstimi leti Iva Kosmos v Vsakdanjiku.Vonnegut je to svoje delo ocenil s trojko. Le banana je pač za petko.Včasih rečemo, da bomo v trgovini kupili šop banan. Ampak, to ni najboljši izraz. Posamezna banana se lahko imenuje tudi prst. Ti prsti rastejo skupaj v skupini, ki se imenuje roka. Številne roke rastejo skupaj in tvorijo šopek ali pecelj. Takšna skupina lahko vključuje do 20 rok, kar je veliko več, kot jih naenkrat lahko kupimo v trgovini.Smo zapisali, da z bananami ni šale. Pet prstov je namreč pest.Banana kot rastlina je pravzaprav nekakšno ogromno zelišče. Rumeno sadje, ki ga zelišče rodi, je jagodičje. Morda se vam zdi, da so vse banane ukrivljene, a nekatere banane so dolge in ravne. In druge imajo lahko obliko krogle. Največ banan pridelajo v Ekvadorju - tam so vodilni pridelovalci na vsem svetu. Na drugem mestu so Filipini. Seveda so banane tudi v Afriki in še marsikje.Banana je užiten sadež, botanično je to jagoda. Banane so plod različnih vrst zelnatih rastlin iz rodu Musa. Sadeži so različnih barv, velikosti in trdnosti, običajno so podolgovati in ukrivljeni z mehkim škrobnatim mesom, pokritim z zelenim, rumenim, rdečim ali vijoličnim olupkom, ki ob zrelosti porjavi. Sadeži v šopih visijo z drevesa. Skoraj vse moderne jedilne partenokarpne (brez semen) banane izhajajo iz dveh divjih vrst – Musa acuminata in Musa balbisiana.Banane na zahodnem tržišču so skoraj izključno sorte Cavendish. Ogroža jih glivična panamska bolezen. In naš tek.Slišali pa smo že tudi pravljice, da v skladiščih v pristaniščih med sadeži najdemo strupene pajke in dragocene snovi, namenjene prodaji.Nima povezave z Dalmacijo, navkljub Splitu... Bananasplit ni tako zdrav kot je banana sama po sebi. Originalni recept vsebuje kepico vanilijevega, čokoladnega in jagodnega sladoleda, stepene smetane ter čokolade, ananasa in jagodne omake. Po dolžini prerezana banana je seveda glavna zvezda te jedi. Toda tudi ta delitev banane ni brez greha - je kriva za resne polemike. Dve ameriški mesti, Wilmington in Latrobe, se med seboj prepirata in obe trdita, da sta rojstni kraj te dekadentne sladice.Če imate alergijo na lateks, bi lahko imeli tudi reakcijo na banane. To je zato, ker banane in lateks sestavljajo podobne beljakovine. Simptomi so lahko blagi, kot je srbenje v ustih, ali hujši, ki se pojavljajo kot koprivnica (ali urtikarija - to je kožna bolezen, pri kateri se pojavijo zelo srbeči, izbokli, rdeče obrobljeni izpuščaji), sopenje ali celo zatečeno grlo, kar ne da ni več šla, pač pa je lahko zelo nevarno! Simptome boste verjetno začutili v sekundi do minute po zaužitju banane. Če ste se v preteklosti že odzvali na banane na ta način, se izogibajte temu sadju in pazite, da ga morda ni in ne bo v solatah ali pecivu.Olupki banane vsebujejo zaščitne kemikalije, imenovane antioksidanti. Nekateri ljudje uporabljajo bananino kožo v domačih zdravilih za pomoč pri razdraženi koži ali za zmanjšanje oteklin. Tako imenovana ljudska zdravila uporabljajo lupine za zdravljenje ugrizov hroščev, manjših opeklin in sončnih opeklin. Da si olajšamo tegobo, bi morali notranjost lupine na kožo položiti za nekaj minut.Banane hranimo v hladnem in suhem prostoru. V hladilniku ne bodo dozorele. Potem, ko smo jih narezali, uporabimo ananasov ali limonin sok, da ostanejo sveže, v nasprotnem primeru bodo hitro porjavele. Ne shranjujmo jih blizu drugega sadja, kot so jabolka, ker saj bodo sicer prehitro dozorele. Nikakor tudi ne z njimi v plastične vrečke, ker bodo hitro zgnile in bodo le še za v smeti.***Torej, toliko o javnem življenju banane. Zapis smo v osnovi povzeli po zapisui, zdravnice za družinsko medicino z dvajsetletnimi izkušnjami, ki je bil objavljen a ameriški spletni strani MedicineNet; ostalo smo povzeli iz spomina in pojasnitvene literature.O skrivnem življenju tega sadeža pa na temnem spletu. Ali pa se pozanimajte pri onem gospodu, ki jih je morda dobil za odpravnino.