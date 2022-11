Da izgubite težo je najbolj osnovna logika, s katero se strinjajo tudi strokovnjaki, da zaužijete manj kalorij, kot jih pokurite. Kot so že dokazale raziskave, je to, kaj gre v vaša usta, celo bolj pomembno in bolj efektivno kot ure in ure v telovadnici.

Če jeste preveč »napačne« hrane, vam namreč tudi telesna vadba ne bo pomagala. A enkrat, ko ste že dosegli svojo želeno težo, se bo še kako treba potiti, če jo želite tudi obdržati.

Telesna aktivnost porabi odvečne kalorije, ki bi se sicer shranile kot maščoba. Večina živil vsebuje kalorije, s telesno aktivnostjo pa jih seveda kurite in tako nadzorujete svojo težo.

Zdravo težo lahko vzdržujete z uravnoteženjem vnosa kalorij in telesne dejavnosti. Pogledali smo kaj o tem menijo na spletni strani mentalhelp.

Kalorije v hrani > porabljene kalorije = povečanje telesne mase

Kalorije v hrani < porabljene kalorije = izguba teže

Kalorije v hrani = porabljene kalorije = nadzor telesne teže

Kako nadzorovati težo s telesno aktivnostjo

Strokovnjaki priporočajo, da svojo težo uravnavate z vsaj 30-minutno zmerno telesno aktivnostjo skoraj vsak dan.

Da bi dosegli in ohranili zdravo, želeno telesno težo, še posebej, če ste močno shujšali, boste verjetno potrebovali 60 ali več minut telesne dejavnosti, da bi nadzorovali svojo težo.

Telesna aktivnost lahko vključuje strukturirane dejavnosti, kot je tek ali šport, lahko pa vključuje tudi vsakodnevne dejavnosti – opravljanje gospodinjskih opravil, delo na dvorišču ali sprehajanje psa. Nadzorujte svojo težo s telesno aktivnostjo, ki bo kombinacija teh dejavnosti. Če že nekaj časa niste bili telesno aktivni, nadzorujte svojo težo z lažjimi 30-minutnimi vajami na dan v tempu, ki vam ustreza.

Telesno aktivnost lahko tudi razdelite na 10- do 15-minutne dele čez dan, da boste lažje uravnavali svojo težo. Če ste bili nekaj časa nedejavni, začnite počasi in vadite do 30 minut na dan s tempom, ki vam ustreza. Če ne morete biti aktivni 30 minut naenkrat, razdelite svoje aktivnosti čez dan na 10- do 15-minutne dele.

Zdravstvene koristi telesne dejavnosti

S telesno dejavnostjo ne morete samo uravnavati telesne teže, ampak lahko tudi pomaga zmanjšati tveganje ali nadzorovati kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, visok krvni tlak in holesterol, bolezni srca, osteoporoza, artritis in nekatere vrste raka.

Prav tako telesna aktivnost razvija močne mišice, kosti in sklepe, izboljšuje gibčnost in ravnotežje ter celo preprečuje depresijo in izboljšuje razpoloženje. Začnite s telesno aktivnostjo! Če želite vključiti več telesne dejavnosti v svoje vsakdanje življenje in obvladati svojo težo, poskusite naslednje: hitri sprehodi po soseski z družino, prijatelji ali sodelavci, grabljenje listja, hoja po stopnicah namesto z dvigalom, košnja, odmori v službi ali doma, raztezne vaje ali hoja, parkiranje avtomobila dlje od vhoda v trgovino, kino ali hišo, v službo ...