Kako se ohladiti s hrano

Visoke temperature se kot kaže ne bodo kmalu znižale. Vsak dan težje prenašamo vročino. Razen Primorcev, je ostali Slovenci nismo vajeni, če se vleče nekaj tednov.

Te dni smo res priča zelo visokim temperaturam, zato ne preseneča, da je prioriteta iskanje načinov, kako se čim bolj ohladiti. Poleg klime, hladnih pijač in sladoleda obstaja še en način, to so hrana in jedi, ki telo odlično osvežijo, hidrirajo in ohladijo.

Da, tudi s hrano se da ohladiti. Ne samo s sladoledom.

Hrana, ki jo zaužijemo v vročih dneh mora biti lahka, osvežilna in bogata z vodo. Telesa tako ne obremenimo s prebavljanjem hrane, hkrati pa mu zagotovimo potrebne hranilne snovi in tekočino, ki jo v vročih dneh še kako potrebuje. Preprosto se bere.

Tzatziki

Težko si predstavljamo vroča poletja in čudovite plaže brez tradicionalne grške kumarične solate. Tzatziki ne le hidrira telo, ampak ga tudi ohladi. Kombinacija jogurta, kumar in limone te preprosto ohladi. Vzrok za to presnova človeškega telesa. ​​Hlajenje hrane pomaga odvajati toploto iz telesa s hidracijo, poleg tega pa telo osvobodi toksinov in pospeši metabolizem. Po drugi strani pa segrevanje hrane daje telesu več energije.

Začinjena hrana

Indijci so rešitev našli v začimbah in pekočih odtenkih čilija. Sploh na jugu, najbolj vročem delu te dežele. Masala dosa, indijska palačinka s krompirjevim nadevom, briyani rice, riž s čebulo in začimbami, curry, vse je tako pekoče. Gorčice tudi. In vendar, topla hrana vas bo ohladila znotraj. Uživanje začinjene hrane dvigne notranjo temperaturo telesa, ki se ujema z zunanjo temperaturo telesa. Zelo preprosto. In tu je potenje, ki hladi telo, medtem ko odvečna toplota izhlapeva iz telesa.

Humus

Humus hladi, ker je vir mangana, ki se bori proti prostim radikalom, in molibdena, ki pomaga pri razstrupljanju kože z odstranjevanjem sulfitov. Tu so tudi folati in vitamin B, ki negujejo kožne celice in zmanjšujejo poškodbe zaradi sonca. Rezultat: razbremenjena koža bolje prevaja toploto. Humus je bližnjevzhodna slana jed iz kuhane, pretlačene čičerike, pomešane s tahini, limoninim sokom in česnom. Vsebuje oljčno olje, nekaj cele čičerike, peteršilj in papriko.

Gazpačo

So pa tudi jedi, ki so si jih izmislili prav zaradi ohladitve, kot sta na primer sladoled in nekoliko bolj zdrav gazpačo iz Španije. Okusno zelenjavno juho na osnovi paradižnika, česna in oljčnega olja vedno postrežemo hladno. Je odsev vroče pokrajine Andaluzije, iz katere izvira. Ta juha je namerno narejena tako, da je hladna, da vas ohladi na vroč dan. Enako velja za mehiško limonino juho, tudi če jo jemo vročo, saj njena kislina deluje hladilno in razstrupljevalno.

Citrusi in drugo sadje

Enako je z drugimi citrusi in seveda s tistim sadjem in zelenjavo, ki hidrira. Hladna breskev in ledena lubenica se odlično podata k vročim julijskim ali avgustovskim dnem. Ta postopek je tako učinkovit, da lahko notranjost lubenice celo zamrznemo. Poskusite tudi to in se o tem prepričajte sami.