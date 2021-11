Ko se nikakor ne morete upreti želji po točno določeni hrani

Je lahko hujši nasvet? Zakaj je zdrava hrana dražja in slabšega okusa od nezdrave? Čeprav se to dostikrat sprašujemo, premalokrat upoštevamo nasvete o zdravi prehrani. Vemo zakaj, ne?

Če pa ste slučajno na dieti ali pa ste se samo odločili, da boste jedli pravilno, potem je skušnjava še toliko večja.

Zgodilo se vam je že, da vam je nenadoma (ali dlje časa) močno zadišala tortica, čokolada, mogoče čips, kruh ... To je znak! Telo je dobilo znak, da vam nečesa močno primanjkuje. Navajeni ste na sladkarije in jasno je, da je to znak, ki označuje sladkarije ali pa kruh, recimo. In potem planemo in pojemo veliko več kot pa je telo zares zahtevalo.

Sladkarije stalno izzivajo

Sladkarije so tiste, ki jih imamo najraje, a jih tudi sovražimo, ker jih stalno krivimo naše debelosti. Ko telo hrepeni po sladkarijah, potem telo kriči po magneziju, kromu in vodi. Rezervni meni je sadje. O sadju vemo vse, ampak, da bi hruška nadomestila slastno tortico, pa nismo prepričani, kajne? Banane, jabolko, kaki, kivi, hruška: ta živila poskrbijo za dvig sladkorja v krvi in ga ohranja v ravnovesju kar nekaj časa.

Čokolada je glavni krivec

Čokolada je najbolj mamljiva hrana na svetu! Mar res? Ali pa smo samo razvajeni. Če telo zahteva, in to nemudoma, tablico čokolade, potem mu manjka vitamina B in spet magnezija. Pustite čokolado in raje pojejte pest sončničnih semen ali dve vrstici najtemnejše čokolade z visokim deležem kakava in najmanjšim deležem sladkorja. Bo šlo?

Slana hrana

Čips, smokiji, pokovka, arašidi ... hrana za živčne ljudi. Če pa niste živčni pa telo kriči po vlakninah, vodi in elektrolitih. Preslanih živil se izogibajte v velikem loku, raje pojejte krožnik kuhane zelenjave ali primerno slane zelenjavne juhe.

Kruh ni kralj

Izogibate se ogljikovim hidratom, borite se za boljšo prehrano. In telo zavpije po kruhu! Po vsej verjetnosti vam primanjkuje vlaknin in glukoze, saj ste tudi povsem brez energije. Pest suhega sadja je prav gotovo bolj priporočljivo kot štruca kruha. Lahko tudi dve pesti.

Cvrtje, tako dobro in tako nezdravo

Sanjate ocvrtega piščanca? Ne morete brez dunajca, ne ocvrtih kalamarov? Avokado, namazan na polnozrnat kruh, je prava odločitev, ko vam zadiši cvrtje. Verjemite nam, da se boste takoj počutili bolje.