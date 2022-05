Kolesarsko izrazoslovje za telebane

Skoraj vsak poklic, šport ali študijsko področje ima svoj jezik, lastno izrazoslovje, in posledično svoje kratice in okrajšave. Včasih so imena težko razumljiva, predvsem ljubiteljski športniki ne vedo, kaj v resnici pomenijo. Tokrat smo pri kolesarstvu.

Ker vse več ljudi vadi po načrtu in se skuša spoznati s skrivnostmi strokovne vadbe, je razumevanje izrazov nujno. Izrazi za kolesarski trening za nekolesarje lahko zvenijo kot neumnost in lahko zmedejo tudi kolesarje z dolgim stažem.

Tudi nas včasih zmedejo, skušali jih bomo vsaj za silo pojasniti. Vemo, da smo na spolzkem terenu, jezik je svetinja, ob tem pa moramo vseeno vedeti, kaj v vadbi katera stvar pomeni. Veseli bomo boljših izrazov!

ANAEROBNA SPOSOBNOST

To je športnikova zmožnost kolesarjenja/teka (hitro) preko in nad VO2 Max. VO2 Max (tudi največja poraba kisika, maksimalni vnos kisika ali aerobna zmogljivost) je največja zmogljivost telesa za transport in uporabo kisika. Športniki lahko ta napor vzdržijo le kratek čas, merjeno v minutah.

V Poletu smo že pisali, da pri treningu anaerobnih energijskih sistemov moramo razlikovati med razvojem mišične moči, mišične vzdržljivosti in vzdržljivosti srčno-žilnega sistema. Angleško: AC. ANAEROBIC CAPACITY

POVPREČNA SILA OBRATA PEDALA

To je povprečna sila obrata pedal v celotnem ciklu, običajno doseže približno polovico največje sile pedal med gibanjem navzdol. Da bi to razumeli, moramo razmisliti, kaj je moč. Če pogledamo formulo Moč = moč obrata x število obratov (kadenca), nam ta

formula pove, da je kolesar sposoben povečati moč tako, da usmeri več sile na pedale z enako kadenco z uporabo težje prestave ali s povečanjem kadence ob uporabi enake sile pedal. Seveda je mogoče moč povečati s pritiskom več sile na pedale in ko hkrati povečamo kadenco. Angleško: AEPF. AVERAGE EFFECTIVE PEDAL FORCE

POVPREČNA MOČ

Povprečna moč v času trajanja obremenitve. Angleško: AP. AVERAGE POWER

AKUTNA OBREMENITEV VADBE

Preprosto povedano je to stopnja dnevne obremenitve pri treningu (približek: utrujenost), ki jo je kolesar doživel v zadnjih treh ali štirih tednih. Angleško: ATL. ACUTE TRAINING LOAD

ANAEROBNA DELOVNA SPOSOBNOST

Energija v julih, ki je na voljo za povsem anaerobne napore. Za pomoč: anaerobna vadba pomeni obnovo energije brez kisika, saj poteka zelo intenzivno in s krajšimi časovnimi intervali. Angleško: AWC. ANAEROBIC WORK CAPACITY

KADENCA (FREKVENCA)

Število vrtljajev pedalov na minuto. Angleško: C. CADENCE

KALORIJE

Prehranske kalorije ali količina energije, ki je potrebna za dvig temperature litra vode za eno stopinjo Celzija, kar je enako 1000 fizikalnim ali inženirskim kalorijam. Ker je specifična toplota vode odvisna od temperature, ni vseeno, pri kakšni temperaturi segrevamo vodo za eno stopinjo. V praksi se je uveljavilo pet različnih definicij, ki pa so vse uporabljale naziv »kalorija«: Angleško: C. CALORIES

KOEFICIENT UPORA

To je faktor, ki predstavlja upor, ki deluje na telo ali natančneje, razmerje upora telesa, ki se premika skozi zrak. in produkta hitrosti in površine telesa. Angleško: Cd. COEFFICIENT OF DRAG

DOLŽINA GONILKE

Dolžina ročice (gonilke) pedalov, običajno je merjena v milimetrih. Angleško: CL. CRANK LENGTH

KRONIČNA OBREMENITEV VADBE

Merilo skupnega dolgoročnega povprečnega obsega treninga na dan. To dejansko predstavlja dnevno povprečno obremenitev vadbe v preteklih treh do štirih mesecih. Glede na dolžino obdobja dejansko predstavlja obremenitev, na katero se je športnik uspešno prilagodil. Angleško: CTL. CHRONIC TRAINING LOAD