Magajnova pot in po obrobju Škocjanske jame

FOTO: Mavric Pivk

Po slikoviti Vremski dolini na Vremščico

FOTO: Mavric Pivk

FOTO: Marko Feist



Po obrobju Parka Škocjanske jame

Obisk v škocjanskih jamah. FOTO: Mavric Pivk

Predstavljamo lepe in najlepše slovenske pohodniške poti, in potem boste sami presodili ali res sodijo med tako lepe. V Poletovem uredništvu smo mnenja, da so slovenske pohodniške poti med najlepšimi nasploh, naslednji članki bodo služili kot namig, kot predlogi kam se odpraviti zdaj, ko nismo več obsojeni znotraj mej lastne občine.Srečno pot vam želimo in napišite nam kak svoj vtis ali vsaj pošljite razglednico v obliki fotografije.Vremska dolina je očarljiv svet med pogorjem Vremščico in Brkini. Iz Famelj v Vremski dolini na vrh Vremščice in nazaj v Famlje je speljana krožna tematska pot, posvečena pisatelju, ki je bil rojen v teh krajih. Pot je domiselno označena z ilustracijo brkatega junaka iz ene od mladinskih povesti pisatelja Magajne.Skozi slikovite vasi vas pot popelje na travnata pobočja Vremščice in nato na najvišji vrh, Veliko Vremščico s 1027 m višine. Od tu so prelepi razgledi na Brkine, na Snežnik in Jadransko morje, na drugi strani pa v Dolomite in Julijske Alpe. Prostrani travniki, kjer boste srečali ovce na paši, so idilična pokrajina, ki se globoko vtisne v spomin. Z vrha pogorja vas pot, ki je v tem delu označena kot slovenska planinska pot, ponovno pripelje na izhodišče poti ob športnem centru v Famljah. Tukaj si traso prenesite v pametni telefon.Dolžina poti:14 kmTrajanje:4 do 5 urZahtevnost:srednje zahtevnaZnamenitosti ob poti:vasi Famlje, Vremski Britof, Gornje Vreme in Dolnje Vremeportal Deklevove hiše in cerkev sv. Lovrenca v Vremskem Britofunaravna pestrost pogorja VremščicaObmočje regijskega parka Škocjanske jame, naravnega in kulturnega spomenika, ki je vpisan na seznam svetovne dediščine UNESCO, ponuja edinstvene priložnosti za raziskovanje naravnega vodnega bogastva. Enosmerna tematska pot po obrobju parka, z izhodiščem v Famljah ali Danah pri Divači, vodi mimo številnih naravnih pojavov in zajetij vode, ki ji je oblikoval človek.Ob poti boste srečali obnovljene kale, štirne in vodne zbiralnike, si ogledali naravne izvire in spoznali največjo ledenico v Sloveniji. Celotno območje parka, ki leži na stičišču apnenčaste planote Kras in flišnih Brkinov, je prepredeno z izjemnimi kraškimi pojavi. Voda ima v tem svetu glavno besedo. Pot vas zato popelje do čudovitih vodnih pojavov na površju zemlje. Osupljive mojstrovine pa voda ustvarja tudi globoko pod površjem, zato priporočamo, da ob zaključku poti obiščete tudi Škocjanske jame. Dolžina poti:12 kmTrajanje:4 do 5 urZahtevnost:nezahtevnaZnamenitosti ob poti:Kali, štirne, največja ledenica v Sloveniji, soteska reke Reke, naravni vodni izviri