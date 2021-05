Franja je naša vzdržljivostna dirka (3)

Kolesarska napaka številka tri: ponavljanje vedno istega

Zdaj že pridno vadimo, če nas ravno ni pokosila gripa ali prehlad ali nam ne nagaja alergija, pedala obračamo za uspešen nastop na Maratonu Franji BTC City. Nekaj malega o napakah, kot jih opisuje Američan, smo že spoznali, zdaj je na vrsti razsvetljenje o tretji. O tem, da se ne smemo preveč držati vedno istega načina vadbe.Seveda ob tem ne bomo pozabili, da gre pri naši Franji predvsem za veselje in užitek v vrtenju pedal in v veselju do življenja, vadimo pa, da bi se na naši največji prireditvi ne mučili preveč – malo se zagotovo bomo, kolesarska je pač trda.To, kar pripravljamo po zapisu Chrisa Costmana, seveda ni biblija kolesarstva, so le misli, napotki s ščepcem zdrave pameti, o katerih boste sami razmislili, če se strinjate z njimi.Kolesarskim napakam, kot jih je diagnosticiral Američan, se bomo na spletni strani Poleta posvetili v nekaj nadaljevanjih. Naj ponovim in opozorim, da to ni način, načrt ali program vadbe, naši zapisi bodo zgolj v premislek.Tretja najbolj pogosta napaka je ponavljanje enega in istega treninga iz dneva v dan, iz tedna v teden. To je dolgočasno in nepotrebno, torej se rešite mantre »torki so za vabo hitrosti, srede pa za vožnjo v hrib«. V resnici ni pomembno, kakšno vadbo boste opravili v katerem dnevu, bolj pomembno je, da se boste med dvema treningoma ali med dvema nastopoma na zaporednih maratonih primerno spočili.Pomembno je, da ne preskakujete vožnje med tednom z mislijo, da boste vse nadomestili med vikendom, ki se že sveti v vaših mislih. Veste, vadite lahko, ko imate samo uro časa, s kolesom se vozite v službo in po opravkih, trening je mogoč po pameti opraviti tudi ponoči, seveda s primerno opremo: tako, da vidite, in da ste vidni!Če želite zares uživati na maratonu Franja BTC City, potem bo treba na kolo štiri - do petkrat na teden. Ampak štirikrat bo dovolj, življenje ni zgolj kolo. Kolo je le smetana na torti, pravzaprav je češnja na smetani, ki prekriva torto.Mnogo kolesarjev zaradi pomanjkanja časa nameni dolgim vožnjam soboto ali nedeljo. Vendar je pomembno tudi to, da ni vsak vikend isti in da ne vozite vedno po istih poteh. Nekateri vikendi naj bodo recimo dolge vožnje, drugi naj bodo sestavljeni iz dolge sobotne in osvežilne nedeljske vožnje, lahko je nedelja posvečena tudi vadbi hitrosti, kakšen vikend pa namenite družini, potem ko ste se zjutraj s skupino prijateljev odpravili na ne prav dolgo in hitro klubsko vožnjo. In se ne zagozdite v bifeju, jasno, potem, ko ste pobrali vse gorske in ravninske cilje.