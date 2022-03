Najmodernejše in najcenejše specialke v Sloveniji

Svet cestnih dirkalnih koles se je spremenil do meje, ko res ne vemo več, kaj lahko še sledi. Nekaj se šušlja, da bodo specialke z 28-palčnih obročnikov presedlale na 30-palčne. To bi bila revolucija.

Trend, ki je že povsem aktualen v svetu specialk, je že drugo sezono povsem oblikovan. Okvir kolesa mora biti nujno karbonski, vse pletenice so integrirane v notranjost okvirja, tako da se pri najnovejših in najmodernejših specialkah vidi samo pletenica ali žica zadnjega menjalnika. Če pa si omislite brezžični menjalnik SRAM eTap AXS, pa se niti te ne vidi, ker je ni. Pletenice se ne vidijo niti na krmilu, kar je zadnji krik mode. Krmila so največkrat integrirana skupaj s toporiščem oziroma fajfo. Da, obročniki imajo še vedno napere, največkrat 20 naper spredaj in 24 zadaj. Torej, precej manj kot v preteklosti. Obročniki morajo biti brez zračnice, torej tubeless sistem, kot ga že dolgo poznamo v avtomobilskem svetu.

Vse ostalo je tako, kot smo vajeni že nekaj let. Pogonski sistem ima samo kozmetične popravke, prav tako zavorno-prestavne ročice. Sedeži so še vedno stvar okusa. Kokpit oziroma armaturka je obogatena z večjimi in zmogljivejšimi pametnimi kolesarskimi računalniki. Da, skoraj vsaka resna nova specialka ima tudi merilec moči. Ni treba več ponavljati, da so že vse specialke opremljene s kolutnima zavorama, torej diski. Zavorne čeljusti odhajajo precej hitro v pozabo. Ostajajo le še pri najdražjih blagovnih znamkah s filigransko proizvodnjo.

Podali smo se v lov na najcenejšo in najmodernejšo specialko letošnje sezone. Nismo dolgo iskali. Seveda pa smo iskali specialko iz serijske proizvodnje, ki ima prodajalca tudi v Sloveniji. Iskali smo tudi med preverjenimi proizvajalci, ki imajo dolgo tradicijo proizvodnje specialk, oziroma med tistimi, ki jim res zaupamo. Našli smo štiri. No, prva je tista, ki nas je najbolj navdušila, preostale tri so »z napako«.

Cestno dirkalno kolo Focus Izalco Max 8.7

Cestno dirkalno kolo Focus Izalco Max 8.7. FOTO: Arhiv proizvajalca/Focus

Ta hip najbrž najbolj iskana specialka med tistimi, ki bi radi vozili predvsem trendovski model cestnega dirkalnega kolesa. Ima vse, kar imajo najboljše, tiste tekmovalne, samo da je prirejena in opremljena za rekreativce. Ne tiste najzahtevnejše rekreativce, ampak bolj za ljubitelje uživanja na kolesu, ki potrebujejo kolo, ki jim bo služilo dolgo in zelo dobro.

Kolo izstopa zaradi cene in oblikovanja. Zahtevni kolesarji bodo takoj odkimali, češ da je njegova oprema bolj za začetnike, vendar smo mi drugačnega mnenja. Shimano 105 je za kolesarje, ki na leto prekolesarijo od tri do deset tisoč kilometrov, oziroma za vse tiste, ki hočejo najtrpežnejšo opremo in ne marajo obiskov pri serviserjih. Okvir je karbonski, tehta zgolj 1075 gramov. Oblika je aerodinamična, vilice tehtajo zgolj 375 gramov.

Okvir prihaja iz Focusove proizvodnje oziroma študije. To je povsem trendi specialka, ki zadovolji vse potrebe še tako zahtevnih kolesarjev. Teža je smešno nizka za to ceno in opremo, tehta zgolj 8,7 kilograma. Tu bodo marsikateri lastniki veliko dražjih modelov zastrigli z ušesi. Minus je, da nima tubeless sistema obročnikov. Krmilo ni integrirano, je iz aluminija, vendar ima vse pletenice integrirane. Ne, tudi merilca moči nima. Vse drugo pa ima. Tudi izvrstni Fizikov Antares sedež. Cena: 2600 evrov. Preveč?

Orbea Orbea Avant H30-D

Orbea Orbea Avant H30-D. FOTO: Arhiv proizvajalca/Orbea

Orbea je stara španska znamka, ki je pri nas še vedno dokaj neznana, kar je velika škoda. Model avant se nam je prikupil, ker je prava redkost med vsemi specialkami. Okvir je aluminijast, pletenice pa vse integrirane. Zato smo jo uvodoma označili »z napako«. Ni karbonska. No, to je kolo za kolesarja, ki hoče največ specialke za najmanj denarja. Seveda, če je ta kolesar tudi trendovski odvisnež.

Če ni, potem se lahko enako dobro vozi tudi s cenejšimi modeli, samo potem naj se ne čudi, če ga bodo spraševali, zakaj, za vraga, ima toliko žic okoli balance. Danes, če ima specialka pletenice na okvirju in okoli krmila, velja za retro. Če ima pa še zavorne čeljusti, potem ste že v modernem retro slogu. Resno. Avant je prav tako opremljen z opremo Shimano 105, le da gonilka z verižnikoma pripada Shimanu RS 510, ki je malce cenejši model od gonilke Shimano 105. Cena tega modela je evro manj od dva tisoč. Da, trendovske specialke so malce dražje, ampak iz mode ne bodo šle še nekaj sezon.

Scott Speedster 20

Scott Speedster 20. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Za sezono 2022 je Scott predstavil povsem nov model speedster, pri katerem najprej opazimo novo geometrijo, integrirano napeljavo kablov ter zavore disc na vseh modelih. Je prav tako specialka z aluminijastim okvirjem. Stane 1600 evrov, cenejša je zato, ker je opremljena z opremo shimano tiagra. Kljub temu gre za najmodernejšo obliko. Krmilo, toporišče, sedežna opora, sedež, vse prihaja iz njihove domače delavnice Syncros. Namenjena je začetnikom, ki nočejo izstopati glede mode. Kaj to pomeni? Zakaj bi vsak začetnik specialkar bil videti, kot da je prišel iz preteklosti? Scott je poskrbel tudi za kolesarke, zato je letos predstavil podobne modele contessa, ki sodijo v isti cenovni in kakovostni razred.