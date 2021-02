Nori časi in trening v deželi Milke

Kolesarka: naj bo življenje bolj sproščeno

Triatlonec: ne pozabimo na regeneracijo

Pri švicarskem Datasport je na spletu Valentin Belz zapisal, kako se vrhunski športniki spopadajo s trenutno situacijo in kako se pripravljajo na svoje negotove cilje. FOTO: Arhiv Polet

Gorska tekačica, maratonka: nasmeh za dobro jutro

Korona je lani močno zamočila in nas namočila, tudi športnike vseh vrst - koledar tekmovanj je bil kot bi igrali loto. Bo ali ne bo? Isto se morda lahko ponovi leta 2021. Ne samo športniki, tudi organizatorji tekmovanj so v težkem položaju; tega ne gre pozabiti, tudi oni so izjemno pomemben del življenja na planetu športa.Pred enim letom nihče ni bil pripravljen ali sposoben oceniti resnične razsežnosti izbruha virusa. Medtem ko smo skoraj eno leto pozneje še vedno v njegovi zanki, lahko zahvaljujoč cepivu, ki je tam nekje na na obzorju, zaznamo ozko špranjo za sonce, ki nam daje pogum in samozavest, da se bo normalno stanje kmalu vrnilo.Za mnoge so razmere (in ne le športne) izjemno težke in hkrati zahtevne. Tako za ljubiteljske kot za poklicne športnike. Za slednje še bolj, saj nekako težko hodijo v službo.Pri švicarskem Datasport je na spletuzapisal, kako se vrhunski športniki spopadajo s trenutno situacijo in kako se pripravljajo na svoje negotove cilje.Njihovi nasveti nam bodo zagotovo koristili, saj nekatere lahko sprejmemo zase tudi rekreativci, za svoj trening!je švicarska kolesarka leta. Trenutno se na letošnje glavne atletske cilje pripravlja na Gran Canariji z drugimi kolesarji iz švicarske reprezentance. Osredotoča se zgolj na to, na kar lahko vpliva, in ne poskuša razmišljati o čem drugem.Njeni koronski nasveti za rekreativce:1. Če zamudite tekmovanje, si postavite nadomestne, vmesne cilje. Športnih izzivov je toliko, da si jih lahko postavite sami. Nekaj ​​idej: 1000 napadov v eni vožnji, ledeno kopanje, zapis kadence na kolesu: dosežemo 200 vrtljajev na minuto za 30 sekund, in nato z vadbo v treh mesecih izboljšajmo svojo zmogljivost ali celo VO2max. Poiščimo kolege in določimo datum zasebnega dirkanja na pametnem trenažerju.Za kolesarje: obstajajo lokalna tekmovanja, ki se kljub koroni še vedno lahko odvijajo.2. Izkoristimo priložnost in delajmo na odpravljanju svojih slabosti.3. Treningi in tekmovanja naj bodo polni zabave in/ali strasti. Morda je trenutek, da razmislimo o svojih motivih in k življenju pristopimo bolj sproščeno?je olimpijec, triatlonec in švicarski prvak v pol maratonu. Lani se je odločil in se osredotočil na tek - tretjo in ključno disciplino v triatlonu - in potem uspel osvojiti niz medalj na švicarskem prvenstvu v pol maratonu, dirki na 10000m, in 10- kilometrski cestni dirki. Njegov cilj so olimpijske igre. Zanje se pripravlja, kot da bodo potekale povsem normalno. Na nič drugega ne more vplivati. Če se ne bo izšlo, se bo preusmeril in iskal druga tekmovanja.Njegovi nasveti za amaterske športnike:1. Izkoristimo čas za natančno določeno vadbo za dosego večjega, oddaljenega cilja.2. Osredotočimo se na to, na kar lahko vplivamo, in se osredotočimo na nekaj, kar lahko trenutno dosežemo.3. Prepričajmo se, da obstaja dobro ravnovesje med športom, delom in družinskim življenjem, in ne pozabimo, da ne bomo zanemarili okrevanja po vadbi, regeneracije.je svetovna prvakinja v gorskem teku in maratonka. Trenutno kljub mrazu in snegu trenira doma in se pripravlja na spomladanski maraton s ciljem udeležbe na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Nekaj svojih vadbenih enot opravi zunaj v naravi. Običajno naredi intenzivne in zgodnje jutranje treninge pred vadbo na tekalni stezi doma.Njeni nasveti za ljubiteljske športnike:1. Zastavimo si cilj, ki nas motivira za trening, tudi v trenutnih težkih okoliščinah.2. Trenirajmo v vseh intenzivnih conah, tako da smo pripravljeni na ponovni začetek akcije, in da ne bomo izgubili preveč med odsotnostjo z dirk.3. Vsak dan pozdravimo življenje z nasmehom in isto bomo dobili nazaj! Ker je mogoče vsak dan doživeti nekaj lepega. Samo prepoznati je treba, kaj je to..