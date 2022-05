O tekih brez vadbe

Danes je drugače, svobodni smo, življenje brez teka je super, ne znojiš se, ne mučiš se in ni nobene potrebe, da bu se sam s seboj kregal, in to v gibanju. To lahko počneš doma v kavču, s pivom v roki, ko uživaš v mirnosti povolilnega časa.

Če želiš teči, moraš poiskati motivacijske izreke - če ne želiš stati, moraš le sesti.

Zakaj bi verjel, da so prav med tekom na sporedu trenutki našega bivanja, ko spoznamo, kako čudovito je življenje?

Zakaj bi se moral boriti s tistim glasom, ki ti med naporom govori, da odstopi, zakaj bi sploh pomislil na to, da lahko do tega pride? Mislimo, do teka ...

Zakaj bi se spraševal, koliko sem že pretekel ali koliko me še čaka?

Tek je za konje in za ...

Včasih se zgodi, da se na start teka na pet ali deset kilometrov, in celo na start pol maratona postavimo brez treninga ali z zelo malo tekaške vajeniške dobe. Se zgodi, a tako ali drugače vedno zaradi naše odločitve, ki ji včasih lahko rečemo tudi neumnost - a to še en pomeni, da ne bomo tekli, pa čeprav smo brez treninga.

Če ste sicer športnik in ste pred nastopom nekajkrat tekli ali pa vsaj občasno tečete, je zagotovo mogoče preteči polmaraton. Tudi brez posebne vadbe.

Če imate izkušnje s tekoma na pet in deset kilometrov, potem veste, kako pomembno je teči v pametnem ritmu. Počasi, počasi, brez napora, in če je hudo, pač malo hodite. Veliko lažje bo, če boste imeli pod nadzorom dihanje; in če boste pazili, da se ne zadihate pretirano, vas to utegne popeljati kar daleč.

Seveda je mogoče, da vas bodo po poti zagrabili krči, in takrat se je treba ustaviti in nekaj popiti. In pojesti. Ja, včasih je prav neverjetno, kako nam to pomaga, da končamo zadano razdaljo.

Tek na pol maratonu brez treninga in tekaških izkušenj je sicer precejšnja neumnost, a to ne pomeni, da se je kdo ne bi lotil. Seveda, če se ukvarjate s kakšnim kardio športom, in če ste sposobni v tem svojem športu vztrajati dve uri, boste verjetno prišli tudi na cilj malega maratona.

Še vedno je najbolj pametno, če med pol maratonom kombinirate tek in hojo. Naj vas želja li ego ne poženeta v prehiter ritem ... Če nimamo izkušenj z dolgimi teki, ni težava le v sami mehaniki, torej teku in dihanju, pač pa morda tudi glede vrste drugih stvari.

Ko zmanjka moči v nogah, tecite s srcem

Polmaraton ni hec, ni le dolg, tudi traja kar nekaj časa. Ni, da bi rekel, grem zdaj za dobro uro teči .... Med tekom ne izpustite nobene hidracijske postaje, ki jih na trasi zagotovijo organizatorji dirke, in po možnosti popijte nekaj tekočine na vsakih pet kilometrov.

Če vas čas niti malo ne priganja, se lahko na teh postajah tudi ustavite in malo pojeste. Če sledite zadanemu tempu, lahko sami nosite svoje gele, zaužijete jih po prvi polovici dirke. Nujno je, da gele preskusite že pred nastopom.

Tudi popolnoma novih čevljev ne preskusite šele na dan dirke. Tecite v tekaški obutvi, ki ste je vajeni in v kateri se dobro počutite. Nujni pa so tekaški copati in e obuvalo za kakšen drug šport. Copate za tenis, odbojko ali v dvorano niso za dolgi tek. To velja tudi za ostalo športno opremo. Tako boste preprečili nastanek žuljev ali drugih težav s kožo.

Vreme je pomembna postavka nastopa, zato vedno poglejte, kaj bo prinesel dan dirke. Če bo prevroče, se boste morda morali bolj hidrirati in prilagoditi tempo vročini. Če dežuje, boste morda želeli teči v kapi s senčnikom, da preprečite draženje oči.

Kar na izi, itak dobiš, kar si vložil

Dobro je teči v družbi, seveda, če je tek s soborci sinhron. Tek s prijatelji je nepozabna izkušnja. Zagotovo si ne postavljajte prevelikih pričakovanj glede tega, kaj bi se po vašem na koncu teka moralo zgoditi. Sprostite se! Če je to vaš dan in tečete odlično, bodite veseli. Če vam ne gre po načrtih, ste sredi dobre šole.