Poceni in dobri pripomočki za vadbo doma

Sploh ne prerokujemo, da bodo ponovno zaprli fitnese in telovadnice - samo povemo, da, če ne morete, zmorete ali ne smete vaditi tam, lahko telovadite tudi doma. Seveda potrebujete nekaj rekvizitov, ki pa jih je mogoče dobiti zelo poceni. Sploh ne potrebujete vseh, ki jih bomo opisali, le nekatere. In - tole je dobro vedeti - že z vajami z lastno težo in uporovno vadbo se lahko zelo dobro pripravite tudi doma.

Nekateri sicer ne marajo trenirati doma, in to zgolj zato, ker jim ni všeč. Razumljivo, čar rekreacije je tudi menjava vadišč - a vseeno, če si želimo do dobre forme in ne želimo nikamor, je dom tudi telovadnica.

Kaj priporočajo strokovnjaki na spletni strani onhealth?

Kolebnica

To je pravzaprav popolna vadba. Zato pogosto vidite boksarje, rokoborce in druge profesionalne športnike, ki to počnejo. Kolebnica krepi noge, zadnjico, roke in ramena – in je odlična kardio vadba. Osnovna stane zelo malo in jo je enostavno nositi, ko potujete.

Elastike

Trakovi za uporovno vadbo so poceni, prenosni in ponujajo različne možnosti vadbe. Komplet trakov je zelo poceni, 10 $, večina pa ima navodila za njihovo uporabo. Uporovna vadba s trakovi lahko napne skoraj vsako mišico v vašem telesu, intenzivna vadba pa bo pokurila tudi kalorije.

Pedometer

Pedometer ali števec korakov je lahko učinkovito motivacijsko orodje, ki vam pomaga vstati in hoditi. Najosnovnejši pedometri spremljajo vaše dnevne korake, naprednejši modeli pa se lahko povežejo z vašim računalnikom ali pametnim telefonom in spremljajo vaš napredek.

In, ne pozabite: ne potrebujete 10 tisoč korakov na dan, že pol je dovolj!

Ročne uteži

Par uteži za roke ponuja odlično vadbo za krepitev zgornjega dela telesa.

Podloga za jogo

Če se redno ukvarjate z jogo, morda že imate jogo blazino. Morda se ne zavedate, da je ista podloga lahko odličen dodatek k gimnastiki, vključno s trebušnjaki, sklecami, upogibom kolen in drugimi vajami. Uporabite jo za blaženje pri izvajanju zahtevnih stacionarnih vaj, kot je tek na mestu ali skakanje z dvigom kolen, ko pokurite do 100 kalorij v samo 10 minutah.

Medicinka

Medicinske žoge so videti kot košarkarske žoge, vendar so težke. Pomagajo lahko izboljšati mišično moč, koordinacijo, okretnost in ravnotežje. Nekatere vaje, ki jih lahko poskusite, so držanje medicinske žoge nad glavo, medtem ko delate stranske upogibe, da napnete poševne mišice trebuha, ali stiskanje žoge med koleni, medtem ko delate trebušnjake ali dvigujete ročne uteži..

Žoga za stabilnost

Žoge za stabilnost so odličen način za vadbo vaših osrednjih mišic – trebušnih mišic, hrbta, bokov in celo zgornjega dela stegen. Žoga je nihalo in vaše mišice jedra delujejo, da ostanete stabilni.

Čevlji za hojo ali tek

Vzemite si čas in izberite najbolj udobne športne čevlje. Številne tekaške trgovine bodo analizirale vašo hojo in priporočile čevlje, ki so primerni za vaš način teka ali hoje. Ko preizkusite čevlje, se sprehodite po trgovini in se prepričate, da se počutijo udobno in da se vaša stopala počutijo podprte. Znamke? Mizuno, Salomon, Brooks ... in ostali

Stopnica

Če ne želite vaditi v javnosti, lahko kupite platformo za korake, kot so tiste, ki se uporabljajo pri step razredih v telovadnici. Na spletu najdete lahko tudi navodila za korake, ki vodijo vaše vadbe. Takšna platforma ni povsem zastonj, stopnice na stopnišču pa so brezplačne!

Osebni trener

Tega boste verjetno težje privabili na dom, zato pobrskajte po spletu, kateri so priznani, cenjeni, predvsem pa strokovni trenerji. Na vadite brez razlage, kako je treba izvajati vaje, predvsem pa se pred vadbo nežno, a dobro ogrejte. Ne pretiravajte, nič ne gre čez noč.

Seveda pa morate biti pred začetkom vadbe zdravi, kar pomeni, da je to potrdil tudi zdravnik. Nikoli ne vadimo bolni ali poškodovani, pazimo na hidracijo in na to, da smo primerno energijsko podprti.