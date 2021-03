Svedri plus špinača plus sir

Za 2 osebi potrebujete:

Priprava:

O špinači smo povedali že veliko lepega. Če tudi sami verjamete v njeno moč, bodo morda tudi vas razveselili moji svedrčki. Špinači sem izbrala še sire, ki so tudi moja priljubljenejša izbira v kuhinji.Hitri in zelo okusni ogljikovo hidratni zalogaj. Kolesarska sezona se je začela, tekači na smučeh še vztrajajo in prav bo prišel krožnik dobrih močnih testenin.200 -300 g testenin svedrčkov400-500 g očiščene špinače2 dl sladke smetaneOlivno olje2 stroka česna1 mal šalotka4 žlice skute2 žlici maskarpone sira100 g sira z modro plesnijoPest parmezanaPest pinjolSol, poperMuškatni oreščekZavremo slano vodo in damo kuhati testenine po navodilu. Med tem pripravimo omako. Na olju prepražimo sesekljano čebulo, ki ji dodamo ne predrobno sesekljano špinačo. Dodamo ji še drobno sesekljan česen in zalijemo s smetano. V le to, dodamo še skuto, sir s plesnijo in nariban muškatni orešček. Solimo, popramo. Vse skupaj kuhamo nekaj minut, da se siri raztopijo. Odstavimo in prelijemo čez tople testenine. Potresemo še s parmezanom in pinjolami. Zraven pa še velika skleda dobre solate in obrok bo popoln.