Pomembno se je voziti, ne zmagati

Pisali smo že o prvem znoju, danes pa gremo naprej; recimo, da bi bil lahko naslov tega prispevka tudi mednaslov, kot sledi.Prvi švic – stopnjevanje intenzivnostiNamen intervalnega treninga je, da ob izvajanju vložkov intenzivnosti med treningom postanemo močnejši, hitrejši in vzdržljivejši. Večina ljudi postane ob besedi interval malo zaskrbljena, češ, ali ni to zelo naporno, a naj vas pomirim – pri Poletu ne bomo delali intervalov s pretirano intenzivnostjo, kar v prevodu pomeni, da se moramo tudi med intervalom počutiti dobro. Nikakor ne gre pozabiti našega prvega in edinega pravila. To pa je, da prekinemo trening, če se slabo počutimo!Treba se je zavedati, da naš srčni utrip ne odreagira takoj na večjo intenzivnost, zato se je treba intervalnega treninga lotiti pametno. Torej, dragi kolesar, interval startaj z občutkom in ne prehitro! Verjemite, da bomo tudi tako napredovali, ob tem pa se še dobro počutili.Trening moči bomo izvajali po ravnini, kasneje pa tudi v položne vzpone. Med intervalom bodite pozorni na držo na kolesu. Interval je treba opraviti sede, poseben poudarek pa namenjamo delu nog; trup in roke ostanejo čim bolj mirni, recimo temu ne zibajoči se. Kadenca (število opravljenih vrtljajev v minuti) po ravnini naj bo pod 70 obratov v minuti, v položen in enakomeren vzpon pa odkolesarimo s približno 55 obrati na minuto. Zavedati se moramo, da je zaradi nižje kadence tudi srčni utrip nižji, zato je intenzivnost na začetku cone 3.Intervale hitrostne vzdržljivosti bomo izvajali po ravnini, če se le da, s pomočjo vetra v hrbet (intervalov ne delamo v veter) ali pa v blagem spustu. Glede drže na kolesu velja enako kot pri intervalih vzdržljivostne moči, le da je kadenca prek 100 obratov na minuto. Intenzivnost med intervalom naj bo v 3. coni.Za izvajanje intervala v klanec je treba izbrati ne prestrm vzpon, naklon naj bo od pet- do sedemodstoten (5–7 %). Tudi med vzponom bodite vseskozi pozorni na mirno držo. Med intervalom naj bo prenos čim lažji.