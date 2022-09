Sacher torta po kranjsko

Ena izmed njih je na primer tudi prav posebna in svojevrstna torta Sacher, ki sicer z vsem dobro poznano Dunajsko nima čisto nobene veze razen morda temnega čokoladnega biskvita in obliva.

Vsi poznavalci te sladice(torte) namreč dobro veste, da je klasična Dunajska torta premazana z obilico marelične marmelade. Naša Kranjska Sacher torta nima niti m-ja od marmelade. Ima pa slastno sredico polnjeno s hladnim stepenim ganachem.

Ta torta je prav posebno kalorični zalogaj, ki bi utegnil iti v slast vsem pravim čokoholikom. Sama sem to torto oboževala že od svojih rosnih let. Moja najljubša prijazna soseda me je z njo razveselila vsako leto, ko sem upihnila novo svečko.

V malce starejših a še vedno mladih letih pa smo najstnice prijateljice gimnazijke vsak ponedeljek po končanem pouku odšle v mestno poznano slaščičarno na to sladkost, da si naberemo snovi za proizvodnjo novih mozoljev.

Moje življenje se je trenutno po poklicni poti še bolj drastično zasukalo in potonilo med torte zatorej tokrat v tej rubriki pečemo torto, ki je moje življenje obogatila z delčkom toplih občutkov in lepih spominov. Morda je torta velika kopica kalorij, ki ne sodijo na strani, ki jih prebirate , če pa malce obrnete sebi v prid pa se prav z lahkoto pocrkljate s čokolado, ki bo vaše hormone spravila v dobro voljo, po kakšnem dobrem treningu teka za pripravo na naj slovenski maraton, ki se obeta v bližnji prihodnosti pa tudi utegne prav priti.

Poletov recept: Sacher torta. FOTO: Tanja Drinovec

Za torto premer 28 cm potrebujemo:



Testo:

18 dag masla

18 dag jedilne čokolade

8 rumenjakov

18 dag sladkorja

Vanilja

10 dag moke

Pecilni ščep

sol

Sneg 8 beljakov

Nadev:

1 liter smetane

Ščepec soli

Malce ruma

650 g čokolade

Obliv:

200 g čokolade

200 g masla ali margarine

Dekoracija (maslena krema):

120 g masla sobne temperature

100 g sladkorja v prahu

20 g kakava ali čokolade v prahu

Žlička mleka

Priprava sacher torte po kranjsko:

Za nadev predhodno, najbolje, če dan prej zavremo smetano, ki ji ob vretju primešamo čokolado. Ganache dobro premešamo in ohladimo čez noč v hladilniku.

Maslo sobne temperature penasto stepemo. Počasi mu dodamo sladkor in naprej stepamo v lepo kremo. Nato pričnemo z dodajanjem rumenjakov in ruma počasi in postopoma. Nazadnje zmesi primešamo stopljeno čokolado, ki smo jo posolili s ščepcem soli. Stepemo tudi čvrst sneg iz beljakov. V čokoladno zmes počasi vmešavamo izmenično sneg in moko s pecilnim. Zmes vlijemo v tortni obroč obložen s peki papirjem in jo pečemo kakih 30 minut pri temperaturi 18 stopinj.

Nadev, ki smo ga hladili čez noč v hladilniku dobro stepemo, da postane čvrsta krema. Ohlajen biskvit, ki ga lahko tudi malo namočimo z sladkorno vodo, premažemo s čokoladnim ganachem.

Iz spenjenega masla, sladkorja in čokolade stepemo kremo za dekoracijo. S to kremo torto premažem zelo tanko in jo še malo ohladim. Med tem pripravimo čokoladni obliv iz stopljenega masla, ki mu vmešamo čokolado. Torto prelijemo s čokoladnim oblivom in jo okrasimo s kupčki iz maslene čokoladne kreme.