Tekaški copati z debelim podplatom so nujni

Znanost pravi: Nič vas ne bo obvarovalo pred poškodbam. Niti ene študije ni, katere izsledki bi dejansko pokazali kakšno odstopanje pri tekaških copatih z debelim in normalnim podplatom. Poškodbe so prisotne povsod.

Športni pediater Kevin Kirby je mnenja, da bi debelejši podplati prav prišli le tistim, ki ogromno kilometrov naredijo s tekom navzdol, kar pa se v tekaškem svetu ne dogaja, saj morajo tekači naprej osvojiti vrh, preden se iz njega spustijo.

Zanimivo je, da kar 30 odstotkov tekačev zdaj prisega na copate z debelejšim podplatom, čeprav znanstvene podlage za preprečevanje poškodb z nošnjo teh copat ni. Vemo, kako so nekaj let nazaj trg preplavili copati, ki podplata skoraj niso imeli, pa so takrat vsi proizvajalci v en glas zatrjevali, da je to revolucija na področju športnih poškodb. Malo morgen, le dober marketing.

Mit ovržen ali ne: Poskusite teči z debelejšimi podplati, če se boste v takšnih copatih počutili bolje, je to najbolj pomembno. Mit verjeten.