Ugotavljamo, ali so živalske maščobe zdrave

Z nekaterimi se spopadamo tudi športniki: katere maščobe so zdrave, koliko vode na dan, surova ali kuhana zelenjava, koliko kruha, in, ali zvečer jesti?Vsakodnevne modrosti so se dobro prijele med ljudmi, predvsem pa so dobro vtkane v zavesti ljudi - tudi takrat, ko govorimo o prehrani. Nutricionistpri švicarskem Datasport je proučil resničnost petih prehranskih mitov, ki bi verjetno zanimali športnike še zlasti, ker je Paolo Colombani znanstvenik in strokovnjak za prehrano. Je tudi soustanovitelj Švicarske ga združenja za športno prehrano, in vodi podjetje n svetovanje na področju športa in prehrane.Mit o živalski maščobi, ki da je nezdrava, obstaja že zelo dolgo, in ga zato ni mogoče tako hitro ovreči. Mit tudi nekako hrani samega sebe s trditvijo, da živalska maščoba vsebuje veliko nasičenih maščob, to pa spodbuja bolezni srca in ožilja. Vendar, pozor: ta povezava ni bila nikoli dokazana, in trenutno stanje raziskav jasno kaže, da ni večjega tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, ki bi bile povezane z vnosom nasičenih maščob ali v povezavi z njimi.Ne glede na to, ali gre za nasičeno ali živalsko maščobo: samega po sebi ni nobenega hranila ali hrane, ki bi bila zdrava ali nezdrava. Učinek na ljudi je vedno vprašanje količine in predvsem pogostosti, s katero nekaj pojemo ali popijemo.To je le delno res. Ljudje seveda potrebujemo vodo. Vendar je količina vnosa v telo odvisna od številnih dejavnikov. Telesno lahka ženska potrebuje manj vode kot velik moški z večjo telesno maso, telesno aktivna oseba pa bolj kot nekdo, ki se komaj premika, in pri visokih temperaturah potrebujemo več vode kot v hladnejšem vremenu.Najmanjša količina naj bo pri zmerni temperaturi okolice, nizki telesni dejavnosti in nizki telesni teži približno liter tekočine na dan. Mimogrede, pol litra tekočine prehaja v nas že iz trdne hrane, seveda če imamo raznoliko prehrano.Druga skrajnost velja v primeru izjemno dolgih vzdržljivostnih obremenitev. Tu bi morali spiti povprečno pol litra tekočine na uro. Ta količina se lahko znatno poveča v vlažnem in toplem okolju in se zelo zmanjša v suhem in hladnem vremenu.Tisti, ki malo telovadijo in navadno preživijo svoj čas v prijetnih temperaturah, se lahko podprejo z 1-2 litri na dan.Da je surova zelenjava bolj zdrava, kot kuhana je prav in narobe hkrati. Obstaja toliko različne zelenjave s tako raznoliko sestavo hranil, da je splošna trditev nemogoča. Poleg tega različni načini kuhanja ne vplivajo le na hranila, temveč tudi na fizično strukturo zelenjave. Če je pri kuhanju visoka vročina, se lahko v veliki meri uničijo posamezni vitamini in tudi drugotne rastlinske snovi, kot so fenoli. Vendar to ne velja za vse te snovi in ​​se obseg uničenja od snovi do snovi razlikuje.Eno pa je gotovo: toplota povzroči, da celice v zelenjavi oslabijo - a zato se hranila lažje sprostijo in absorbirajo. Na splošno toplota torej ni ne dobra ne slaba.Veliko bolj kot surovo ali kuhano stanje je pomembno, ali sploh jemo zelenjavo. Pojesti bi je morali za tri pesti na dan, tudi v športu. In tole je pomembno za športnike: zelenjavo jemo po energijsko zahtevnih --dejavnostih in ne neposredno pred njimi. Zaradi razmeroma dolgega časa prebave bomo sicer med naporom tvegali težave s prebavili.Tako kot ni nobene hranilne snovi ali hrane, ki bi bila zdrava ali nezdrava, nas tudi nobena hrana ali hranilo na splošno ne bo zredilo. Vendar: kruh vsebuje spodobno količino ogljikovih hidratov (približno 40- do 50 g na 100 g kruha) in zato lahko pomembno vpliva na uravnavanje telesne teže. Ogljikovi hidrati in maščobe so stalna sporna točka, zlasti kar zadeva nadzor telesne mase.O eni izmed bistvenih lastnosti ogljikovih hidratov pa ni dvoma: mišice oskrbujejo z energijo. Zato so idealni za vsak šport, ki zahteva redno in resno mišično delo. Nasprotno pa lahko postanejo zadeve problematične, če mišice le zmerno premikamo. Poleg tega se bo presnova lipidov, zlasti v primeru neaktivnih sodobnikov, upočasnila tudi po zmernem vnosu ogljikovih hidratov. Pri ljudeh, ki so telesno manj aktivni, lahko ogljikovi hidrati torej žal pomagajo tudi pri tem, da se maščobne zaloge zadržujejo v telesu in ne razgrajujejo.In kruh vsebuje spodobno količino ogljikovih hidratov ...Ne? Ali pa vendarle: da? Sami lahko izberemo želeni odgovor. In prav o tem smo pred nedavnim že pisali. Če zaužijemo dovolj hrane že pred večernim obrokom, da bi zadostili dnevnim kaloričnim potrebam, nas bo dodatna hrana zvečer zredila. A ne vedno. Odvisno je od tega, kaj jemo. Če je naš prvi dnevni obrok zvečer, se skoraj zagotovo ne bomo zredili..Kakorkoli, nesmisel je, da če bomo jedli zvečer, da se bomo v vsakem primeru zredili.Ni utemeljenih razlogov, da bi jedli - ali ne jedli – določena hranila v točno določenem delu dneva ... Tisti, ki se redno in veliko ukvarjamo s športom, moramo dejansko jesti ves dan, da dobimo dovolj energije, pa tudi hranil. V takih primerih je preskakovanje obroka pogosto kontra produktivno in ni posebej ugodno za naše optimalno športno delovanje.