Varno in poučno vas spremljam na manj obljudenih gorskih in plezalnih smereh

Kaj najraje počneš v gorah v poletnem času?

Najljubši del poletne planinske opreme?

Kje te poleti v gorah najpogosteje najdemo - doma in v tujini?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

Začenjamo s serijo člankov na temo pohodništva in gorništva. Najprej o opremi, ki je nujno potrebna za varno uživanje v hribih in potem še nasvet strokovnjaka.Kdo si (kratka predstavitev – s poudarkom na tvojih aktivnostih poleti)?Sem, moje poslanstvo je, da kot gorski vodnik omogočim varnejše zahajanje v gore in da doživite svet vertikale na malo drugačen način. Varno in poučno vas bom popeljal na bolj ali manj obljudenih gorskih poteh in plezalnih smereh.Preživljam čas z zanimivimi ljudmi pa naj bo to pri hoji ali plezanju.Čelada, ker mi varuje glavo ter japonke ker še nisem našel boljše obutve za po tem, ko sezujem gorniški čevelj.Na poti iz Krme proti Kredarici:)Izberite si primerne cilj svojim sposobnostim in upoštevajte načelo postopnosti.Fb stran Igor Kremser IFMGA Mountain Guide ali na mail igor.kremser@gmail.com