Virtualni trening boksa, 5. del

V tem video posnetku smo pogledali shadow boks (šado boks), ki je osnova boksa. Vajo smo izpeljali iz vseh dosedanjih posnetkov saj smo v shadow boks vpeljali vse udarce - direkt, kroše in aperkat.Izvajanju posameznih udarcev z mesta in v premikanju s posameznimi koraki smo dodali tudi gibanje.Vaja je primerna za začenike in nadaljevalce. Na vsakem treningu boksa se izvaja shadow boks - vaja je primerna za mehčanje telesa, izboljševanje tehnike in motorike v boksu.