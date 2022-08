Vse vadbe morajo biti visoko intenzivne

Znanost pravi: V študiji, v sklopu katere so norveški raziskovalci preučevali intenzivnosti treningov je bilo ugotovljeno, da so posamezniki, ki so v svoj ustaljen tekaški režim dolgih in udobnih tekov dodali sprinte, močno povišali svoj anaerobni prag v primerjavi s tistimi, ki tega niso storili.

A ko so posameznike izpostavili samo visoko intenzivnim treningom, so le nekateri lahko vzdrževali formo, ostali so imeli velike težave z motivacijo in počutjem.

Moderni trening vrhunskih športnikov je zdrava mešanica hitrih in počasnih, dolgih in kratkih tekov. Razmerje je sledeče: Na vsakih pet kilometrov lahkotnega teka, športniki naredijo še kilometer težkega, visoko intenzivnega treninga.

Mit ovržen ali ne: Vsak trening mora biti, tako kot prehrana aktivnega človeka, raznolik. Torej, na visokih obratih iz dneva v dan boste pregoreli, pa še do poškodb lahko pride prej.

S počasnim in neintenzivnim treningom boste zares počasi prišli do rezultatov. Mešanica obojega pa je odličen recept za dosega zastavljenih ciljev in dobrega počutja. Mit ovržen.