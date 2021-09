Z jesenjo dozorijo tudi tekaška kolena

Vse od stopala do medenice mora biti poravnano

Najprej je treba os noge pravilno poravnati: stopala naj bodo obrnjena naprej in trdno postavljena na tla. FOTO: Shutterstock

Načrt v treh korakih bo pomagal

Če ponovimo ...

Tečete komaj pol ure ali tečete navzdol in občutite bolečino na zunanji strani kolena. Ali pa morate včasih, ker vas koleno tako boli, na izhodiščno točko celo hoditi?Nekaj več o vzrokih bolečine t. i. »tekaškega kolena« in kako se znebiti bolečine so ga povzeli pri Datasport po strokovnjakih združenja Spiraldynamik, ki se posvečajo sklepom.Kolenski sklep je največji sklep v telesu in je enakovreden kompleksnemu vrtljivemu tečajnemu sklepu. Dolga stegenska kost (stegnenica) in golenična kost (golenica) delujeta kot vzvod za povečanje sil, ki delujejo na kolenski sklep.Tako lahko nepravilna obremenitev hitro povzroči bolečine v mišicah in tetivah v kolenskem sklepu.Nestabilnost zgoraj in spodaj bo povzročila trpljenje kolenskih sklepov. Noge so vaša osnova, in če se čudno zibajo, bodo kolenski sklepi verjetno plačali ceno. Če je v bokih in medenici nestabilnost, ta slab dražljaj takoj vpliva na kolenski sklep.Kolenski sklep se lahko zaradi nezadostne rotacijske stabilnosti, na primer zaradi obrata kolena navznoter, premakne. Vse to lahko vodi do »tekaškega kolena«.Iliotibialni pas na zunanji strani stegna je zaradi nepravilne obremenitve preveč napet.Kaj je iliotibialni pas? To je debel trak vlaken, ki se začne pri meji najvidnejše kosti v medenici in poteka na stranskem ali zunanjem delu stegna, dokler se ne pritrdi na golenico. Ta pas pa deluje pri usklajevanju mišične funkcije in stabilizaciji kolena med tekomPretesni trak se drgne ob koščeno izboklino na zunanji strani kolenskega sklepa, kar draži iliotibialni pas! Bolečina je lahko tako huda, da vas lahko celo prisili, da športno obupate. Odvečno napetost na pasu je treba odstraniti, ampak kako?Najprej je treba os noge pravilno poravnati: stopala naj bodo obrnjena naprej in trdno postavljena na tla. Kolena so pravokotna na stopala. Medenica je pokončna.Zdaj lahko potegnete navpično črto od sredine dimelj čez stegno do sredine kolena in nato do drugega prsta. Ta črta naj ostane nespremenjena takoj, ko stojite na eni nogi. Referenčne točke telesa ostajajo enake, vendar se vaše težišče nekoliko premakne v stran. Noga, koleno in kolk ostanejo v liniji. Zdaj morate to vključiti v svoje vsakodnevno vadbo.Enako načelo velja za vsak korak, ki ga naredite, pa naj bo to tek, hoja ali hoja po stopnicah navzgor ali navzdol: os noge ostane ravna, karkoli! In ko ne boste imeli več bolečine na zunanji strani kolena, se lahko vrnete k športu.Sicer so preobremenitveni sindromi spodnjih okončin zelo pogosti in so za rekreativne športnike huda nevšečnost, težava.Preobremenitveni sindrom je iliotibialni sindrom, za katerega je značilna bolečina na zunanjem oziroma lateralnem delu kolenskega sklepa. To je »tekaško koleno«, težava tekačev na daljše razdalje pa tudi ljudi, ki veliko kolesarijo, a se o tem manj govori kot o tekaškem kolenu.Lokacija bolečine je na zunanji strani kolena, glavni dejavniki tveganja pa so šibka srednja zadnjična mišica, čezmeren odmik kolka, povečana notranja rotacija kolena, napetost iliotibialnega trakta.Odpravljanje dejavnikov tveganja je krepitev srednje in velike zadnjične mišice, raztezanje in sproščanje iliotibialnega trakta.Dejavnosti, kjer najpogosteje pride do poškodbe, sta tek in kolesarjenje.