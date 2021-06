Ivan Perišić staknil koronavirus

Tri ure pred napovedanim odhodom s puljskega letališča na tekmo osmine finala eura s Španijo so iz Hrvaške nogometne zveze sporočili, da je bil Ivan Perišić pozitiven pri testiranju koronavirusa. Gre nedvomno za enega udarnih adutov selektorja Zlatka Dalića, nesrečni nogometaš je klubski soigralec Samirja Handanovića pri šampionskem Interju iz Milana. Testiranje pri vseh drugih članih izbrane vrste je postreglo z negativnimi izvidi.



Odsotnost nogometaša, ki se dobro znajde tako v napadu kot zvezni vrsti, se bo hrvaški vrsti jutri v Københavnu zagotovo poznala, selektor pa jo bo – tako pišejo Sportske novosti – poskusil zakrpati z enim od štirih igralcev: to so Ante Rebić, Josip Brekalo, Mislav Oršić in Luka Ivanušec.

