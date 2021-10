Kako je bilo na Tirolskem? Sonce, smuka in spet zelene finance

V nadaljevanju preberite:

Preberite reportažo novinarja Siniše Uroševiča in fotografa Mateja Družnika iz Söldna, ki je gostil uvodni tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. V kraju s 3000 prebivalci živijo tudi za turizem. Zgolj v Söldnu je 11.000 postelj za goste, pogled v rekordno obiskano poletje razkriva, da so prvič doslej v zgodovini zbrali več kot en milijon nočitev, v poletni sezoni se je prijavilo natanko 271.753 gostov. Tudi kolesarski maraton pritegne 4500 udeležencev in ustvari 16.000 nočitev! V tekstu tudi o denarnih nagradah za najboljše smučarje in nagradnem skladu obeh tekem.