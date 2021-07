Vsi obrazi ameriške revolucije

V nadaljevanju preberite:

Za vlogo ZDA doma in po svetu je bilo vedno pomenljivo, da sta Jefferson in Adams umrla v svoji postelji in ne morda na fronti ali v ujetništvu, kot toliko evropskih revolucionarjev, poveljnik ameriških osamosvojitvenih sil George Washington pa ni hotel biti cesar kot Napoleon Bonaparte, ampak predsednik države z omejenim mandatom