Doktorica Merkel in političarka Hyde

Dobri poznavalci odhajajoče nemške kanclerke Angele Merkel odločno nasprotujejo videzu stvarne puščobe, ki je v javnosti njena zaščitna znamka. Vzhodnonemška znanstvenica s 16-letnim stažem vodenja Nemčije, Evrope in sveta ima za pasom morda res doktorat iz kvantne kemije, a naj bi bila zasebno zelo zabavna ter brez strahu pred šalami na račun svetovnih politikov. Med priljubljenimi šalami Mutti (mami), kot jo tudi imenujejo, naj bi bila tista o Berlusconiju, Sarkozyju in Obami med hojo po vodi do otoka na jezeru. Italijan in Američan sta varno prispela na cilj, Francoz pa je utonil, in Berlusconi mu je pripisal, da ni vedel, kje so kamni. »Kakšni kamni?« je vprašal Obama.



V resničnem življenju kanclerka prvemu temnopoltemu predsedniku ZDA ni pripisovala mesijanskih sposobnosti, morda že v pričakovanju veliko ostrejšega odnosa republikanskega naslednika Donalda Trumpa do sebe in Nemčije pa ga je med njegovim berlinskim slovesom vendarle imenovala partner in prijatelj. Hči vzhodnonemškega pastorja, ki jo je življenje v komunistični diktaturi zaneslo v politiko, ni nikoli skrivala naklonjenosti do ideje svobode, ki so jo tedaj še poosebljale ZDA, a je sama sooblikovala usodo Nemčije in Evrope z veliko bolj zapleteno zgodovino.