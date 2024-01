Genocidi in gravitacijska polja velesil

V nadaljevanju preberite:

Če je holokavst merska enota za zlo, seznam genocidov kaže razsežnosti zla. Tarče zla so ljudje, katerih barva kože je drugačna, katerih kultura je drugačna, katerih jezik je drugačen, katerih verovanja so drugačna, katerih način preživljanja in produkcije je drugačen ... Dejstvo, da o genocidu govorijo nacionalni kazenski zakoniki in mednarodne pravne listine, po letu 1948 genocidov ni preprečilo. Tu so. Sleherna obsodba za kaznivo dejanje genocida zmanjšuje verjetnost, da bi se genocid ponovil. Hkrati pa genocida ne izključuje. Pravkar začeti postopek pred haaškim meddržavnim sodiščem, ki ugotavlja, ali je ravnanje Izraela v Gazi skladno z mednarodnopravno opredelitvijo genocida, se še kako križa z interesi velesil. Koliko so sodnice in sodniki zgolj podaljšana roka držav? Ali koncept neodvisnosti sodnikov obstaja, ko gre za mednarodno pravo, interese velesil?