Ko snamem belo haljo in grem na ulico, sem spet nihče

V nadaljevanju preberite:

Kossi Komla-Ebri se je leta 1974 preselil iz Toga v Italijo. Postal je zdravnik in si uredil varno in stabilno življenje, vendar ves ta čas ostaja ujet med dve identiteti, afriško in evropsko, med Togom in Italijo. Življenje v Afriki pozna iz lastne izkušnje, a tudi z razdalje skozi evropske oči. Prepričan je, da so veliko gorja povzročili kolonialisti, toda zraven poudarja, da za afriške težave krivdo nosi tudi lokalno prebivalstvo.

Zgodbo Neyla je izdal leta 2002, od lani imamo tudi slovenski prevod (založba Iskanja). Kossi Komla-Ebri je napisal tragično ljubezensko zgodbo, vendar je očitno, da v njej predstavlja številne prigode, ki jih je v Togu doživel sam, jih prepletel z družbenim dogajanjem in geopolitičnim stanjem črne celine. Neyla zato ni samo nesrečno dekle, temveč celotna Afrika.

Zahodni svet je egoističen in je cepivo priskrbel samo zase, toda če ne bo namenil dovolj cepiva tudi za Afriko, lahko vseskozi pričakuje nove virusne variante, ki se bodo razvijale v Afriki. Virus ne loči med revnim in bogatim svetom in ne pozna meja.

Zmotno je razmišljanje, da se Afričani selijo samo v Evropo. Še bistveno več se jih seli znotraj Afrike, denimo v Nigerijo, Kenijo, Južno Afriko … Migracija znotraj Afrike je bistveno večja kot selitve izven nje, nihče pa ne čaka na božjo pomoč, ampak želijo vsi doseči nekaj boljšega.