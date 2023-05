Pesimizem pomeni konec, svet nima druge možnosti kot optimizem

V nadaljevanju preberite:

V svojih delih premišljuje o lingvističnih, psiholoških, moralno-etičnih, svetovnonazorskih, medijskopropagandnih in gospodarsko-političnih vprašanjih. Razgalja etično vprašljivo delovanje moderne politike v 20. in 21. stoletju ter pojasnjuje ozadja mnogih velikih svetovnih zgodb.

Tudi v Evropi se ubadamo s številnimi problemi. V Ukrajini divja vojna. Ali je po vašem mnenju ruska agresija na to državo posledica širjenja Nata ali Putinove težnje, da bi obnovil ruski imperij?

Dejal bi, da to ni vzrok. Širjenje Nata je poglavitni dejavnik, ki sta ga spodbudila vrh ameriške diplomacije in državni vrh, tako rekoč celoten ameriški vodilni razred, sedanji in bivši vodja Cie, sekretarji za obrambo. Skoraj vsi so okrog 30 let vodili politiko, ki je bila brezobzirna in provokativna in je vodila k širjenju Nata v nasprotju s trdnimi obljubami Mihailu Gorbačovu. Skoraj 30 let je bilo jasno, da sta Ukrajina in Gruzija rdeča črta. Noben ruski voditelj od Borisa Jelcina in Gorbačova naprej ni toleriral tega, da bi Ukrajina in Gruzija postali del sovražne vojaške organizacije. To je bilo popolnoma jasno. To ne opravičuje agresije, nič ne opravičuje agresije. Vendar je bil to poglavitni dejavnik, ki je vodil do nje.

Kaj je ruski cilj? Kar vemo, je to, kar pravijo. Ne morem brati misli ljudem. Vemo za izjave Vladimirja Putina in Sergeja Lavrova, da ne bodo sprejeli, da bi Ukrajina in Gruzija postali del sovražne vojaške zveze s težkim orožjem, uperjenim proti Rusiji. Mogoče mislijo kaj drugega, ne vem. To so stalno in odločno poudarjali. Še enkrat, za agresijo ni nobenega opravičila, je najvišja oblika mednarodnega zločina, tudi v primeru provokacij zanjo ni opravičila. Če me vprašate za vzroke, pa so ti zelo jasni.

Ali lahko rečemo, da je Nato še vedno defenzivna zveza ali pa je postala agresivna organizacija?

Ni postala, vedno je bila agresivna organizacija. Spomnimo se na njeno delovanje v zadnjih letih, bombardiranje Srbije, invazijo na Irak, invazijo na Afganistan, uničenje Libije v nasprotju z resolucijo varnostnega sveta, ki so jo agresorji sami predlagali. In tako naprej.