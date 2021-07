Vroče knjige za vroče misli

V članku preberite tudi:

- Zorana Baković:

Bralcem bi rada priporočila, da naj preberejo vsa dela japonskih pisateljev. Naj začnejo na primer z Rjunosukejem Akutagavo in naj ne prenehajo brati, dokler jim ne pridejo pod roke tudi romani Banane Jošimoto in Mieko Kavakami.



- Tadej Zupančič:

Borisu Johnsonu bi seveda priporočil Belega panterja Janeza Janše, ki je v angleškem prevodu izšel pred tremi leti, Janezu Janši pa The Dream of Rome (Sanje o Rimu) Borisa Johnsona, če se že loteva obračunov z Evropsko unijo in njenimi »imaginarnimi vrednotami«.



- Erica Johnson Debeljak:

Tisto poletje po smrti moža sem brala Neapeljski cikel Elene Ferrante. Bilo je prvo literarno delo, ki me je potegnilo ven iz moje realnosti, moje bolečine, in mi z zgodbo o neki povsem drugi stvarnosti, ki sem jo v tistem trenutku zelo potrebovala, ponudilo tolažbo.