Zaveznik neustavljive armade mladih za podnebno akcijo

V Portetu tedna preberite:

Generalni sekretar Združenih narodov je postal na začetku leta 2017, šestletni mandat se mu izteče ob koncu leta 2022. V mladosti je bil perspektiven inženir in akademik, vendar se je leta 1974, ob koncu portugalske diktature, odločil za politiko. Portugalsko socialistično stranko je kot globoko veren katolik z levice nekoliko prestavil proti političnemu centru in leta 1995 na parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagal. Deset let pozneje je kot visoki komisar Združenih narodov prestopil v mednarodno politiki.

Je vešč politik. Vprašanje pa je, ali ima v rokah vzvode, ki bi mu omogočali, da se človeštvo odreče rabi fosilnih goriv.