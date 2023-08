Britanci vložili pritožbo zoper sodniško razglasitev, Usik ima odgovor

Obračun med ukrajinskim šampionom težke kategorije Oleksandrom Usikom in Angležem Danielom Duboisom je v boksarskih krogih dvignil obilo prahu. Mnenja o tem, ali je bil izzivalčev (pre)nizki udarec v peti rundi, po katerem si je stari-novi svetovni prvak po različicah IBF, WBA in WBO vzel skoraj štiri minute predaha, v skladu s pravili, so deljena.

V britanskem taboru vztrajajo, da je bil aperkat čist, zato bodo zoper sodniško razglasitev (Usik je sicer zmagal s tehničnim nokavtom v deveti rundi) vložili pritožbo. »To je bil legalen udarec, zaradi česar sodnik ne bi smel prekiniti dvoboja. Ne razumem, zakaj potem Daniela ni kaznoval z odvzemom točke, če je ocenil, da je bil aperkat prenizek. Oleksandr je takrat dobil tri minute in 46 sekund premora, kar je bilo napačno. Zaradi tega zahtevamo, da odgovorni razveljavijo rezultat obračuna ali poskrbijo za povratni dvoboj,« je pritožbo obrazložil Duboisov promotor Frank Warren.

Ukrajinski šampion je z desnim direktom v deveti rundi poslal na kolena Daniela Duboisa (levo). FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Usik o kakšni razveljavitvi izida niti slišati noče. »Če bi mi začel sodnik takrat šteti, bi zagotovo vstal. Nemudoma bi bil na nogah. Seveda bi bilo zame v tistem trenutku težko nadaljevati borbo, toda nobenega dvoma ni, da bi se pobral,« je poudaril 36-letni Ukrajinec, ki je ob tem pribil: »Zagotovo ni dobro, če poskušajo ljudje priti do zmage na takšen umazan način ...«