Dirka v Imoli zaradi poplav odpovedana

Dirka svetovnega prvenstva formule 1 v Imoli konec tedna je zaradi slabega vremena odpovedana, je vodstvo F1 sporočilo na svoji spletni strani, na kateri so fotografije z obilico vode na in ob stezi. Dodali so, da so se za ta korak odločili zaradi varnosti navijačev, moštev in organizatorjev samih, pa tudi zaradi prebivalcev regije.

Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke že nekaj dni pestijo huda neurja in poplave. Po obilnem deževju so poplave v Italiji zahtevale že več smrtnih žrtev, veliko ljudi tudi pogrešajo. Doslej so iz prizadetih območij evakuirali že najmanj 5000 ljudi.

V F1 so zapisali, da izrekajo dobre želje prebivalcem in skupnostim v regiji, ki so jo prizadele izredne razmere zaradi slabega vremena in poplav. Prav tako pa izrekajo pohvale vsem, ki prebivalcem pomagajo v teh težkih trenutkih.

Ne želijo obremenjevati lokalnih oblasti

Odločitev o odpovedi dirke so sprejeli po posvetovanju med formulo 1, Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia), italijanskimi organizatorji tekmovanja in tamkajšnjo zvezo, pristojnimi italijanskimi ministrstvi in vodstvi regije ter mesta Imole.

"Ne bi bilo prav, če bi zaradi varnostnih in drugih potreb zaradi organizacije tekmovanja pod še večji pritisk postavili lokalne oblasti in medicinske in druge reševalne in varnostne ekipe, ki jih v teh težkih časih potrebujejo drugod," je sporočila F1.

Stefano Domenicali, predsednik in izvršni direktor formule 1, je povedal: "Velika tragedija je, kar se ta čas dogaja v Imoli in Emiliji Romanji, v mestu in regiji, v kateri sem odrasel. Moje misli in molitve so z žrtvami poplav in družinam ter skupnostmi, ki so jih je prizadelo slabo vreme." Podobne misli je izrekel tudi predsednik Fie Mohamed Ben Sulajem.