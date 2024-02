Dve zmagi Jorgića premalo, Danska tudi tokrat boljša od Slovenije

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je izgubila dvoboj osmine finala na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu. S 3:2 je bila boljša Danska, ki si je osmino finala priborila po dodatni kvalifikacijski tekmi z Madžari. Slovenija je tako še drugič v petih mesecih morala priznati premoč Danski, ki je na ekipnem evropskem prvenstvu v Malmöju v skupinskem delu tekmovanja zmagala s 3:1.

Za Slovenijo je danes obe točki dobil Darko Jorgić, ki je najprej premagal Tobiasa Rasmussena s 3:0, potem pa še Andreasa Linda s 3:1. Peter Hribar pa je z Lindom izgubil z 1:3, nato je poraz doživel še Deni Kožul, s 3:1 je bil boljši Jonathan Groth. V petem dvoboju pa je Hribar igral s Tobiasom Rasmussenom in po hudem boju klonil z 2:3.

Ta dvoboj je odločal o napredovanju v četrtfinale. V četrtem nizu je bil Hribar že na pragu zmage, saj je vodil z 9:7, toda do konca niza, čeprav je selektorica Andreja Ojsteršek Urh pri njegovem vodstvu z 9:8 vzela minuto odmora, ni osvojil niti točke. Pod vtisom izgubljenega četrtega niza je Hribar začel petega, v katerem je Danec povedel že s 6:1, kar je bilo na koncu dovolj za zmago.

»Zagotovo je to najbolj boleč poraz do zdaj. Imel sem vse v svojih rokah, 9:7 v četrtem nizu ob mojem vodstvu z 2:1, a na koncu žal ni bilo dovolj. Ekipi lahko rečem samo kapo dol, dihali smo en za drugega in se res približali četrtfinalu. Zagotovo danes ne bo enostavno, vendar pa gremo dalje in verjamem, da se nam bo vse to poplačalo v prihodnje,« je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dvoboj ocenil razočarani Hribar.

ITTF World Team Table Tennis Championships Finals Busan 2024 Foto Szilvi Hoffer Szilvi Hoffer

V četrtfinalu bodo Danci v četrtek igrali z domačo reprezentanco Južne Koreje, preostali pari pa so Kitajska - Japonska, Francija - Portugalska in Tajvan - Nemčija. Tajvanci so danes premagali aktualne evropske prvake Švede. Če bi se Slovenci uvrstili v četrtfinale, bi imeli v rokah tudi že vstopnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Kljub porazu pa so neuradno vendarle na seznamu udeleženk.

Slovenci neuradno že na OI

»Tu so že zaokrožila imena 16 držav, ki naj bi igrale v Parizu. Na tem seznamu smo tudi mi, ampak uradna lestvica bo prišla ven šele v začetku marca, zato ne bi želela ničesar prehitevati. Seveda bi bilo lepše, če bi se uvrstili v četrtfinale in bi s tem odpadli vsi dvomi, toda uvrstitev med najboljših 16 je očitno trenutno naša realnost,« je dejala Ojsteršek Urh.

»Imeli smo možnosti za zmago, žal nam je danes ušla. Ampak najprej moram reči, da sem ponosen, kako se je celotna ekipa danes borila od začetka do konca. To zadnjo tekmo smo bili res kot prava ekipa, na klopi glasni, dali svoj maksimum, se borili od začetka do konca, tudi ko smo bili v zaostanku,« je povedal Jorgić.

»Na žalost se nam ni izšlo, Danska je zmagala zasluženo, imela je tudi malce več sreče, ampak to je šport. Vedel sem, da moram premagati oba svoja nasprotnika, da ostanemo v igri za napredovanje. Uvrstili smo se med 16 najboljših reprezentanc na svetu, za kaj več se nam ni izšlo in iskreno upam, da se po lestvici uvrstimo na OI v Pariz, kar je bil naš osnovni cilj,« je dodal Jorgić.