Jorge Martin najhitrejši na Portugalskem

Španec Jorge Martin (Ducati Pramac) je zmagovalec klasične preizkušnje svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Portugalske. Drugi v najmočnejšem razredu motoGP je bil Italijan Enea Bastianini (Ducati), tretji pa Španec Pedro Acosta (Gas Gas Tech3).

Lanski svetovni podprvak Martin ni imel težav na poti do prve zmage na klasični dirki v sezoni, potem ko je v Katarju že zmagal na šprinterski preizkušnji. Vodil je od štarta do cilja in ni imel pravega tekmeca v boju za prvo mesto.

Tudi zmagovalec sobotnega šprinta, Španec Maverick Viñales (Aprilia), je danes dolgo zanesljivo vozil na drugem mestu, Bastianini pa prav tako ni bil ogrožen na tretjem.

Bolj zanimivo je bilo dogajanje na mestih tik pod stopničkami. V boju za četrto mesto so bili lanski prvak Francesco Bagnaia (Ducati), nekdanji prvak Španec Marc Marquez (Ducati Gresini) in novinec v tem razredu Acosta.

Slednji se je pet krogov pred koncem mimo Bagnaie prebil na četrto mesto, svetovni prvak pa je ob poskusu prehitevanja tri kroge pred koncem zadel Marca Marqueza in končal v pesku.

Na koncu je Viñales prav v zadnjem krogu zdrsnil v zavoju in odstopil. Bastianini je tako napredoval na drugo mesto, na tretje in s tem prvič na stopničke v razredu motoGP pa se je povzpel Acosta.

Naslednja dirka bo preizkušanja v ameriškem Austinu 14. aprila.