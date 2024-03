Prvak Bagnaia prvi zmagovalec v sezoni

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec uvodne dirke svetovnega motociklističnega prvenstva. Na dirki v Katarju je v elitnem razredu motoGP svetovni prvak zadnjih dveh sezon ugnal Južnoafričana Brada Binderja (KTM), tretji je bil Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Dirkače naslednja postaja čaka čez 14 dni na Portugalskem.

Bagnaia je na sobotni sprinterski dirki s četrtim mestom ostal brez stopničk, a je vse nadomestil danes na klasični preizkušnji. Čeprav je bil v kvalifikacijah šele peti, je po odličnem začetku vodil od starta do cilja in brez težav prišel do prve zmage v novi sezoni.

Tudi na drugem in tretjem mestu velikih pretresov med dirko ni bilo, zmagovalni oder pa je v prvem nastopu za novo ekipo, Ducati Gresini, za eno mesto zgrešil nekdanji večkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez.

V soboto je sprintersko dirko dobil Martin pred Binderjem in Špancem Aleixom Espargarojem (Aprilia), slednji je bil danes osmi.