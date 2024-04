Kevin Buckley srebrn za uspeh kariere: Krogov še ne bom zamenjal za konja

Slovenski telovadec Kevin Buckley je na svetovnem izzivu v Osijeku pripravil veliko presenečenje. Potem ko si je finale najboljše osmerice na krogih po odpovedi enega od finalistov priboril z devetim dosežkom kvalifikacij, je sestavo opravil brez napak. Z oceno 13 točk je Buckley osvojil srebro. Zmaga je s 13,250 pripadla Bolgaru Kevinu Penevu.

Buckley si je v kvalifikacijah pritelovadil že sobotni finale na konju z ročaji, kjer je s sedmim mestom dosegel uspeh kariere.

Na krogih pa je bil po kvalifikacijah z devetim mestom prva rezerva za finale, po odpovedi enega od telovadcev pa je dobil danes novo priložnost za nastop med elito, kar se ne zgodi ravno pogosto.

Prvi rezervi za finale sta bila z devetima mestoma tudi Anže Hribar na parterju ter Beno Kunst na preskoku, vendar nista dobila priložnosti za nastop.

Buckley je priložnost izvrstno izkoristil in se prvič v karieri doslej prebil na zmagovalni oder. S tem uspehom je presenetil tako sebe kot tudi selektorja Sebastijana Piletiča.

»Kevin sicer ni specialist za kroge, tudi težavnost njegove sestave na tem orodju ni bila tako visoka, kot pri večini finalistov. Vendar pa je zelo lepo pokazal sestavo, medtem ko so tekmeci grešili. Takšen je šport. Veseli smo tega zasluženega uspeha,« je dejal Piletič.

»Danes te kolajne res nisem pričakoval, vendar sem naredil zelo lepo vajo. Sem precej presenečen, da sem osvojil medaljo in sem zelo zadovoljen,« je bil po tekmi iskren današnji junak slovenskega tabora.

Kljub uspehu na krogih pa sam dvomi o tem, da bi se zdaj posvetil le enemu orodju, saj je po duši mnogobojec.

»Dvomim, da se bom odločil le za kroge,« je v smehu dejal Buckley: »Še zmeraj bom nekoliko več pozornosti posvečal konju, bradlji in drogu, pravzaprav celotnemu mnogoboju.«

V nadaljevanju olimpijske sezone mladega telovadca čakajo novi cilji. Najprej bo v mnogoboju nastopil na prvenstvu stare celine.

»Naslednja moja tekma je evropsko prvenstvo v Italiji. To bo že čez dobra dva tedna. Tam bom nastopil v mnogoboju, počutim se dobro pripravljen in sem vesel, da bom tam tekmoval,« je o nadaljnjih načrtih v sezoni dejal komaj 19-letni telovadec, ki sicer od leta 2019 živi in trenira v Švici. Je brat slovenske športne plezalke Jennifer Buckley.

Že v sobotnih finalih je na stopničkah na preskoku stala Tjaša Kysselef, ki je bila tretja, Zala Trtnik je bila peta na gredi, Buckley pa sedmi na konju.

Osijek je bil po Antalyi druga postojanka sezone, nato v sklopu svetovnega izziva sledijo še tri tovrstne tekme, Varna (23. - 26. maj), Koper (30. maj - 2. junij) in Sombotel (4. - 6. oktober).

Še prej telovadce od 17. do 20. aprila čaka svetovni pokal v Dohi, ki je zadnja od štirih kvalifikacijskih tekem za specialiste v boju za pariške olimpijske igre.