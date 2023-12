Michael Schumacher je imel veliko sreče, dokler ni prišel tisti dan

V petek bo minilo 10 let od tragične nesreče sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja med smučanjem v Meribelu v francoskih Alpah, njegov mlajši brat Ralf Schumacher pa je namignil, da veliki Schumi morda nikdar ne bo okreval.

Michael Schumacher je ob trku z glavo v skalo zunaj urejene proge nosil čelado, dali so ga v umetno komo in opravili več tehnološko zahtevnih operacij, vendar ni prišel k zavesti. Njegova družina skrbno varuje njegovo zasebnost in skriva informacije o zdravstvenem stanju.

»Michael je imel vso kariero veliko sreče, potem pa se je zgodila tragična nesreča. Življenje je včasih krivično,« je dejal 48-letni Ralf Schumacher, za katerega je Michael več kot starejši brat: »Bil je tudi moj trener in mentor. Naučil me je vsega o kartingu. Je sedem let starejši, toda vedno mi je stal ob strani. Dirkala sva skupaj, vadila prehitevanja in podobno. Imel sem se čast učiti od najboljšega.«

Ralf Schumacher je ljubitelj slovenskih vin in ima svojo znamko iz Goriških brd. FOTO: Jože Suhadolnik

Zdaj poslovnež in strokovni komentator je povedal, da je usodna nesreča spremenila družino. »Za ženo Corinno in otroke je bilo še posebej težko. Sodobna medicina ponuja veliko priložnosti, ampak nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Tisti dan se je nabralo veliko smole,« je dejal Ralf Schumacher, ki je bil 14 let poročen s televizijsko voditeljico Coro. Ločila sta se leta 2015, njun 22-letni sin David tekmuje v nemški seriji DTM.