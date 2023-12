Pirančan je v Trstu pitbulla spravil v jok

V zadnjih letih najboljši slovenski boksar Tadej Černoga je odlično začel kariero med profesionalci pri naših zahodnih sosedih. Ob svojem prvem dvoboju v lahki kategoriji (do 60 kg) je bil njegov nasprotnik Italijan Samuel Vidossich. V tržaški »palači športa«, kjer je bil vrhunec dvoboj za naslov italijanskega profesionalnega prvaka v srednji kategoriji med branilcem naslova Tržačanom Luco Chianconejem in izzivalcem iz Firenc Yasinom Hermijem (po točkah je z rahlo sodniško pomočjo domači borec ubranil pas), je po štirih rundah in s soglasno sodniško odločitvijo zanesljivo premagal tehnično nekonkurenčnega, a žilavega tekmeca.

»Lahko bi boksal še bolje. Zmorem bolje. Moral bi ga bolje držati na razdalji,« je po prepričljivi zmagi povedal 27-letni in 177 cm visoki Pirančan, ki je očitno presenetil precej nižjega boksarja iz pokarjine Piemonte z vzdevkom pitbull. Ta po dvoboju ni skrival razočaranja in je s solzami zapustil ring.

Černoga, ki je kot prvi Slovenec na svetovnih prvenstvih dosegel dve zmagi in se uvrstil med osem najboljših v svoji kategoriji (v Beogradu leta 2022), bo sočasno z uveljavitvijo med profesionalci lovil tudi olimpijsko vozovnico. Slovenija še ni imela boksarja na olimpijskih igrah.