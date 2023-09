Po prepričljivem porazu v četrtfinalu z enim od štirih najboljših tekmecev

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na evropskem ekipnem prvenstvu v Malmöju zabeležila prvi poraz. V drugem krogu predtekmovanja v skupini F so jo s 3:1 premagali Danci. Edino točko za Slovenijo je vknjižil Darko Jorgić, ki pa je nato izgubil odločilni dvoboj za podaljšanje upanja proti Jonathanu Grothu.

Kljub porazu se bo Slovenija, ki je v prvem krogu Turčijo premagala s 3:0, uvrstila v osmino finala, ker pa se bo merila proti enemu izmed prvih štirih nosilcev.

Jorgić v Malmöju očitno še ni v formi, kot bi si želel, nagaja mu tudi poškodovana mišica. Mučil se je že v prvem posamičnem dvoboju proti Andersu Lindu, ki pa ga je na koncu po izenačenih nizih dobil s 3:2.

Upanje je dajal obračun med Denijem Kožulom in Grothom, ki ga je Logatčan izgubil z 2:3, čeprav je vodil z 2:1. Peter Hribar je bil nato nemočen proti Tobias Rasmussenu, Jorgić pa ni našel orožja proti Grothu, skupaj je v treh nizih osvojil 17 točk.

Darko Jorgić je priboril edino slovensko točko. FOTO: Thomas Peter/Reuters

»Kot vedno smo lovili dve Darkovi zmagi in eno Denijevo, toda žal nam v svoji nameri ni uspelo. Pa niti nismo bili tako daleč, kajti po zmagi Darka in vodstvu Denija z 2:1 v nizih je bilo zelo blizu, toda v četrtem nizu je zgrešil dve točki iz igre in imel vse preveč težav na nasprotnikov servis. Morda bi se lahko dvoboj razpletel tudi drugače, če bi nekoliko obrnili postavo, toda po tekmi je lahko biti pameten. Upam le, da bo z Darkovo mišico vse v redu in da bosta dva dneva odmora dovolj, da se mu stanje umiri,« je po porazu dejala Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske reprezentance.

Izidi

Darko Jorgić: Anders Lind 3:2 (-9, 5, 9, -9, 9);

Deni Kožul: Jionathan Groth 2:3 (-6, 7, 7, - 8, -6);

Peter Hribar: Tobias Rasmussen 0:3 (-7, -5, -7);

Darko Jorgić: Jionathan Groth 0:3 (-5, -9, -3).