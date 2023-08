Pri 26 letih že najstarejša prvakinja v zgodovini

Tri tedne po vrnitvi v gimnastične arene je ameriška tekmovalka Simone Biles ponoči v San Joseju osvojila še državno prvenstvo v mnogoboju. Šestindvajsetletna olimpijska prvakinja je osvojila že svoj rekordni osmi naslov in postala s 26 leti tudi najstarejša ameriška prvakinja v tej disciplini.

Devetnajstkratna svetovna prvakinja se je v začetku meseca po dveletnem premoru vrnila v tekmovalne arene in deset let po prvem naslovu osvojila še rekordni osmi ameriški naslov ter z oceno 118,450 točke napovedala tudi boj za olimpijska odličja prihodnje leto v Parizu. Tam bo sedmim olimpijskim kolajnam, štiri v Rio de Janeiru so bile zlate, skušala dodati še kakšno.

»To počnem že tako dolgo, da o številkah ne razmišljam. Razmišljam o svojih nastopih. Seveda pa sem osvojila osmi naslov. Mislim, da je to srečna številka,« je po tekmi za NBC povedala Bilesova. »Seveda so stvari, ki jih moram še izboljšati, a glede na dolgo odsotnost mi gre res dobro. Sama sem presenečena,« je po vrnitvi v tekmovalne arene še dejala tekmovalka.

Foto Loren Elliott/AFP

Kakšne so njene možnosti v Parizu bo bržkone razkrilo že svetovno prvenstvo v Antwerpnu, ki se bo začelo konec septembra. Doslej je na svetovnih prvenstvih zbrala 25 kolajn. Simone Biles je nastopila šele na drugi tekmi po vrnitvi v šport, potem ko je na olimpijskih igrah v Tokiu nepričakovano odpovedala kar pet od šestih finalnih nastopov.

Sama je takrat razkrila, da ima mentalne težave, kljub temu pa se je zbrala in na dvovišinski bradlji osvojila bronasto kolajno. Očitno pa je našlo novo srečo v partnerju Jonathanu Owensu, poklicnem nogometašu, s katerim sta se poročila aprila letos.

Že pred prekinitvijo športne poti je imela tudi slabe izkušnje v športu, saj sodi v krog športnic, ki so tožile zdravnika gimnastične reprezentance Larryja Nassarja zaradi spolnega nadlegovanja. Mnogi tudi to povezujejo z njenimi težavami. Manj znano je namreč, da je tudi po igrah v Riu imela dveletni tekmovalni premor.

Srebrno kolajno je v San Joseju osvojila svetovna podprvakinja Shi Jones, ki je za zmagovalko zaostala 3,8 točke, bron pa Leanne Wong.