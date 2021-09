Raducanujeva bo še lep čas štela zelence, omenja se tudi milijarda

Specialistom za športni marketing zmanjkuje presežnikov za opisovanje potenciala teniške igralke Emme Raducanu. 18-letnica je do letošnjega turnirja z nastopi v zaslužila vsega 34 tisočakov, a po tem, ko je osvojila prvi britanski naslov v ženski konkurenci na velikih slamih po 44 letih, jo mnogi že vidijo kot naslednjo veliko zvezdnico v karavani.



a zmago na US Opnu, v finalu je premagala leto starejšo Kanadčanko Leylah Fernandez, je prejela 2,1 milijona evrov, zaradi svojih romunsko-kitajskih korenin pa je njen potencial ogromen, se strinjajo strokovnjaki, nekateri dolgoročno omenjajo tudi milijarden zaslužek.



»Že zdaj je zelo oblegana, če pa bo to podkrepila z nizom uspehov na velikih turnirjih, se bo hitro znašla med tržno najzanimivejšimi športniki na svetu,« je za Reuters povedal direktor marketinške agencije CSM Tim Lopez. Med desetimi najbolje plačanimi športnicami na svetu je sicer kar devet teniških igralk, na vrhu je Japonka Naomi Osaka, ki je v minulem letu, če ne upoštevamo nagrad za nastope, zaslužila 46,5 milijona evrov.

Nagovor navijačem v mandarinščini je bil navdušujoč

V tem pogledu ji je Raducanujeva zelo podobna, saj obe računata na mešano poreklo in s tem širši krog navijačev: Osaka ima japonsko-haitijske korenine.



»To ogromno pripomore s stališča znamke, s stališča tega, koliko oči jo spremlja, ni večjega tržišča, ki ga lahko izkoristiš,« dodaja Lopez. A Osaka, ki sodeluje z IMG, je v zadnjih mesecih oziroma letih že večkrat spregovorila o psihičnih težavah, zato Lopez odgovornim polaga na srce, da naj z njeno naslednico ravnajo zelo previdno. »Ljudje morajo dati punci priložnost, da se zave, kaj je naredila, in da ji prehitro ne naložijo preveč pritiska. Osredotočite se na psihično dobrobit, nato na športno in gotovo bodo sledile tudi finančne nagrade,« je še povedal.



Conrad Wiacek, šef za športno analizo pri GlobalData, dodaja, da je Raducanujeva zanimiva tudi izven igrišč. Napovedal je, da ji bo njen opremljevalec Nike gotovo hitro povišal pogodbo, potem ko je denimo Osako iztrgal iz rok Adidasu za več kot osem milijonov evrov odškodnine.



»Njena zmaga jo je ponesla prek tenisa in športa v smislu tržne zanimivosti. Ena najbolj navdušujočih stvari zame je bilo njeno sporočilo v mandarinščini za kitajsko občinstvo, ker je bila največja težava za zahodne športne zvezde ravno podiranje kitajske jezikovne ovire. Samo nebo je meja, vsaka zahodna znamka, ki se bo želela umestiti na Kitajskem, jo bo želela za ambasadorko,« je dejal za Reuters.



Ocenjuje, da bo v naslednjih dveh letih s pokrovitelji zaslužila okoli 8,4 milijona evrov: »Z njenimi kitajskimi in vzhodnoevropskimi koreninami, pa tudi zaradi Velike Britanije (tam je Raducanujeva odraščala, op. a.), je v svoji ligi v primerjavi z ostalimi športniki. Slišal sem, da se govori o potencialni milijardni športnici. A do tega je še daleč. To je odvisno od stanovitnosti njenih predstav, a samo v zadnjih 12 mesecih bi rekel, da bi bila realistična številka pet milijonov dolarjev (4,2 milijona €, op. a.). Na koncu koncev bodo glavni kazalec tržne uspešnosti njeni uspehi na teniškem igrišču.«



Raducanujevo zastopa superagent Max Eisenbud, ki je v navezi z Rusinjo Marijo Šarapovo slednjo spremenil v teniško ikono po njeni zmagi v Wimbledonu z 18 leti. Zgolj s pokrovitelji naj bi zaslužila okoli 320 milijonov dolarjev (270,8 milijona €).

